Леся Нікітюк після відпустки пявилась на важливому заході в стильному образі

Знаменита українська телеведуча, яка активно веде профіль у соціальній мережі Instagram показала серію нових фото з відпустки, пише Politeka.

Нещодавно Леся вирішила прийняти участь у заході з нагоди відкриття показу відомого модельєра Андре Тана.

"Вчора відбувся модний дитячий показ від @nova_kids_magazine! Зіркові мами, зіркові діти... крокували по подіуму в красивих сукнях від українських дизайнерів! Але так як у мене немає дітей, мама новою поштою передала племінницю. Коротше ми вчора кльово потусувались. Поліна відкривала показ @andre_tan_official Якийсь дядько сказав, що вона може стати моделлю... дитина була дуже щаслива і потім, ще пів ночі ходила на підборах. Діти квіти.", - написала під одним з постів.

При цьому після артистка представила відео, зроблене після показу разом з маленьким хлопчиком, який заявив, що станцює з Лесею після того, як візьме участь у шоу «Танці з зірками». Сама Никитюк мило пожартувала, що після цього втратила свідомість.

Раніше в Инстаграме зірки з'явився незвичайний фотоколаж зірки, на якому вона позувала відразу в двох різних вбраннях.

На першому кадрі артистка показала струнку фігуру в білосніжному топі і золотистої міні-спідниці. А ось на другому, нібито невдалий кадрі, зірка одягнена в лавандового майці і джинсових шортах. Під колажем зірка запитала у шанувальників, який з кадрів їм підходить більше і як зазвичай фанати позують на своїх кадрах.

Варто відзначити, що під час відпочинку зірка часто показує, як їсть і вибирає різні смаколики. При цьому виглядає артистка досить стрункою. Саме тому багато стали цікавитися секретами чудової форми.

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