Знаменита співачка Тіна Кароль здивувала милим моментом разом з Даном Баланом на пісенному шоу

Співачка дуже часто ділиться з шанувальниками не тільки постановочними знімками і яскравими кадрами з фотосесій, але ще й цитатами, роздумами і важливими зауваженнями.

В цей раз на фан-сторінці зірки в соціальній мережі Instagram з'явилися інтригуючі кадри, на яких артистка вирішила показати себе разом з Даном Баланом, повідомляє Politeka.

На зйомках нового ефіру ювілейного пісенного шоу «Голос країни» шанувальники прийшли в захват від поведінки Тіни і відвертощів Дана Балана. Нагадаємо, в цей раз команди з подаючими надії співаками будуть формувати: Тіна Кароль, Дан Балан, Діма Монатік та сімейна пара Потап і Настя Каменських.

Ефір справив досить бурхливу реакцію серед шанувальників. Поки їм залишається лише здогадуватися, що насправді відбувається між зірками.

Так, в останньому ефірі Тіна запропонувала своїм колегам провести розминку і покачати прес, після виступу одного з учасників.

"Ти що, тут ляжеш?", - уточнила Каменських.

Кароль відповіла позитивно і вляглася прямо на підлогу:

"Я вмію качати прес. Підемо лежати", - сказала вона.

Після того, як усі тренери, крім Дана Балана лягли на підлогу, Кароль покликала чоловіка до себе і обняла його. Саме останнє і підкорила публіку.

Чутки про роман української співачки і популярного молдавського виконавця ходять вже давно, а їх шанувальники уважно стежать за розвитком зоряних «відносин». Під час концерту «Ніч суперхітів» артисти знову підігріли інтерес до своїх відносин.

Перебуваючи за святковим столом, Даний Балон і Тіна Кароль вирішили підтримати милу традицію і обмінятися подарунками. Співак подарував співачці маленького іграшкового кенгуру, нагадавши їй про їх загальному символі.

«У наших відносинах є особливий символ, це "Кенгуруш". Він виник на "Голосі країни". Цим подарунком я хочу нам побажати, щоб ми у новому році нарешті знайшли з тобою те, що так давно шукали», - заявив Балан.

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