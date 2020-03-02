Леся Нікітюк після відпустки здивувала архівними кадрами в чорному купальнику

Знаменита українська телеведуча, яка активно веде профіль у соціальній мережі Instagram показала серію нових фото з відпустки, пише Politeka.

Нещодавно артистка повернулася з відпустки, яку провела в Єгипті. Незважаючи на його завершення зірка продовжує ділитися кадрами звідти і дивувати стрункою фігурою в купальниках. В цей раз на честь настання весни артистка показала чорний купальник з золотистими зав'язками.

«Good morning spring🌸🌸🌸 Всім гарного сонячного тижня🥳», – написала Никитюк під весняним постом в Instagram.

Варто відзначити, що під час відпочинку зірка часто показує, як їсть і вибирає різні смаколики. При цьому виглядає артистка досить стрункою. Саме тому багато стали цікавитися секретами чудової форми.

«Соковитий вигляд», «Шикарна 🔥🔥🔥», «Розумниця - красуня!!!.. а найбільше рада за твоїх родитеоей... яке щастя! Мати таку успішну:₽)).. красиву доньку!!!💝», «Ноги довгі такі, і поруч немає мене, ну не порядок же, Леся», «Красатуля», «Спокусниця!», «Дуже круто світло падає 🔥 горить», «Цукерочка🤗👍», «Краса довгонога😂😂🙌👏 Леся, я тебе обожнюю, умничка😉🌹🌹🌹», – написали шанувальники.

Також нещодавно Леся вирішила прийняти участь у заході з нагоди відкриття показу відомого модельєра Андре Тана.

"Вчора відбувся модний дитячий показ від @nova_kids_magazine! Зіркові мами, зіркові діти... крокували по подіуму в красивих сукнях від українських дизайнерів! Але так як у мене немає дітей, мама новою поштою передала племінницю. Коротше ми вчора кльово потусувались. Поліна відкривала показ @andre_tan_official Якийсь дядько сказав, що вона може стати моделлю... дитина була дуже щаслива і потім, ще пів ночі ходила на підборах. Діти квіти.", - написала під одним з постів.

При цьому після артистка представила відео, зроблене після показу разом з маленьким хлопчиком, який заявив, що станцює з Лесею після того, як візьме участь у шоу «Танці з зірками». Сама Никитюк мило пожартувала, що після цього втратила свідомість.

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