Білоруський репер Серьога написав політичні вірші про Путіна в яких розкритикував президента РФ, але додав, що не змінить свою думку
Артист підкреслив в інтерв'ю для "Світського життя", що не боїться говорити на політичні теми. Він зазначив, що за свої політичні вірші посварився з колегами з російського шоубізу.
"Моя позиція абсолютно не змінилася. Я написав вірші, за які мене хотіли лінчувати, в тому числі і мої колеги по телевізійному шоу. У віршах я точно передбачив розвиток подій, як ніби я дивлюся у воду", - прокоментував Серьога.
Він додав, що його звернення до Путіна залишається для нього актуальним. Однак він не прирівнює фігуру російського президента до всього російського народу.
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"В Росії живе багато людей, які переживають з приводу ситуації в Україні. У яких тут багато друзів, родичів. Які не вірять в телевізійну пропаганду. Яким важко нав'язати образ українського фашиста, ворога", - розповів репер Серьога.
На думку Серьоги, війни можна було уникнути, однак, за його словами, є конкретні люди, які були в цьому зацікавлені.
"Війни можна було уникнути жертв можна було уникнути. Є конкретні люди, які несуть за це відповідальність і Путін-один із них", - резюмував він.
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