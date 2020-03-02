Білоруський репер Серьога написав політичні вірші про Путіна в яких розкритикував президента РФ, але додав, що не змінить свою думку

Артист підкреслив в інтерв'ю для "Світського життя", що не боїться говорити на політичні теми. Він зазначив, що за свої політичні вірші посварився з колегами з російського шоубізу.

"Моя позиція абсолютно не змінилася. Я написав вірші, за які мене хотіли лінчувати, в тому числі і мої колеги по телевізійному шоу. У віршах я точно передбачив розвиток подій, як ніби я дивлюся у воду", - прокоментував Серьога.

Він додав, що його звернення до Путіна залишається для нього актуальним. Однак він не прирівнює фігуру російського президента до всього російського народу.

"В Росії живе багато людей, які переживають з приводу ситуації в Україні. У яких тут багато друзів, родичів. Які не вірять в телевізійну пропаганду. Яким важко нав'язати образ українського фашиста, ворога", - розповів репер Серьога.

На думку Серьоги, війни можна було уникнути, однак, за його словами, є конкретні люди, які були в цьому зацікавлені.

"Війни можна було уникнути жертв можна було уникнути. Є конкретні люди, які несуть за це відповідальність і Путін-один із них", - резюмував він.

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