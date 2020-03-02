Репера Серьогу звинуватили у викраденні власних дітей

Про це пише видання КП.

Гучні звинувачення висунула колишня дружина музиканта Поліна Ололо.

Ще влітку вона відправила синів до Серьоги в Харків і тоді колишнє подружжя домовилося, що діти пробудуть з батьком один місяць.

Хлопчики, дійсно, приїхали в Київ в призначені терміни, проте музикант заявив, що діти повинні жити з ним.

«Я, звісно, відповіла відмовою. Але на наступний день діти не повернулися з тренування додому. Він їх просто вкрав з вулиці і відвіз! Ми довго лаялися. Він тиснув на мене, казав, що забере дітей на рік для зміцнення фізичного та морального духу. Запевняв, що все буде добре, що Харків недалеко і ми зможемо приїжджати в гості один до одного. Перший час я приїжджала до синів: близько п'яти-шести разів була в Харкові, ми весь час зідзвонювалися. Але потім Сергій зняв з себе всі домовленості, і почався жах в нашій родині!» — відверто зізналася Поліна Ололо.

Колишня дружина Серьоги також додала, що не спілкувалася зі своїми дітьми з січня, а мобільні телефони у них відключені.

«Сергій забрав у них телефони, щоб вони не грали. У синів також були кнопкові телефони, але він і їх відібрав. Через якийсь час мені повідомили, що з дітьми говорити мені ніхто не дасть, а з усіх питань звертатися до представників Сергія: тобто я повинна була питати, як поживають мої діти у адвокатів! Я була в шоці!» — емоційно додала екс-дружина музиканта.

Через деякий час вона звернулась до юриста, який допоміг їй зв'язатися з представниками репера. Виявилося, Серьога відвіз спільних з Поліною Ололо дітей в невідомому напрямку.

Дівчина в подиві, чому Серьога вирішив так з нею вчинити, адже раніше вони підтримували дружні стосунки заради спільних дітей.

"Він стверджує, що діє в інтересах дітей. Але це схоже на помсту або гру власного его. Хоча ми розлучилися п'ять років тому і в цілому нормально спілкувалися. Восени періодично діти плакали, сумували, хотіли додому, але в той же час боялися батька. Сергій міг поставити їх на гречку або покарати прилюдно. Сини говорили, що іноді залишаються одні в закритому будинку!", - резюмувала Ололо у спілкуванні з журналістами.

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