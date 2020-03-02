Белорусский рэпер Серега написал политические стихи о Путине в которых раскритиковал президента РФ, но добавил, что не поменяет свое мнение

Артист подчеркнул в интервью для "Светской жизни", что не боится говорить на политические темы. Он отметил, что за свои политические стихи поссорился с коллегами из российского шоубиза.

"Моя позиция абсолютно не изменилась. Я написал стихи, за которые меня хотели линчевать, в том числе и мои коллеги по телевизионному шоу. В стихах я в точности предсказал развитие событий, как будто я смотрю в воду", - прокомментировал Серега.

Он добавил, что его обращение к Путину остается для него актуальным. Однако он не приравнивает фигуру российского президента ко всему российскому народу.

"В России живет много людей, которые переживают по поводу ситуации в Украине. У которых здесь много друзей, родственников. Которые не верят в телевизионную пропаганду. Которым трудно навязать образ украинского фашиста, врага", - рассказал рэпер Серега.

По мнению Сереги, войны можно было избежать, однако по его словам, есть конкретные люди, которые были в этом заинтересованы.

"Войны можно было избежать, жертв можно было избежать. Есть конкретные люди, которые несут за это ответственность и Путин один из них", - резюмировал рэпер.

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