Відома українська співачка, солістка групи «НеАнгели» Вікторія Смеюха здивувала шанувальників стильною зміною іміджу
Не так давно артистка вирішила не тільки приємно здивувати шанувальників яскравими кадрами, але ще й спантеличити зміною способу, повідомляє Politeka.
Як відомо, зірки української групи «Неангели» вирішили влаштувати цілу серію безперервних подорожей з концертною програмою, тому активно готувалися до майбутніх концертів. А через кілька днів Вікторія припинила оновлювати контент в соцмережах, залишивши шанувальників у подиві.
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Співачка вирішила періодично зникати з соціальних мереж, щоб дати собі можливість відпочити і розслабитися. На цей раз після кількох днів відсутності зірка відновила профіль в Instagram стильними кадрами.
Так, на представлених фото зірка вирішила надати "повну бойову готовність" - схоже Вікторія збиралася на якийсь захід. Позуючи в ліфті, зірка похвалилася не тільки яскравим макіяжем, акцент якого яскравою помаді, але ще і новим платтям довжиною в підлогу. Леопардовий принт на блідо-жовтому платті вдало доповнив і завершив представлений цибулю.
«Жінка повинна бути як хороший фільм: чим більше залишається місця уяві, тим краще 😉❤️», – написала Вікторія, викликавши бурхливу реакцію в мережі.
Раніше зірка показала, позувала в роздільному блискучому купальнику. На знімках, де Вікторія зображена на тлі мальовничих пейзажів курортних Мальдів, поблизу видно всі переваги її спортивної і в той же час - жіночної фігури. На фото виконавиця посміхалася і виглядала щасливою.
Українська знаменитість представила "на справедливий суд" публіки в мережі цілий ряд однотипних фото, темноволоса артистка-красуня виглядає на знімках природно і в очах багатьох свойх фанів - дуже привабливою жінкою.
Крім іншого, фолловери зірки відзначили її стильний пляжний костюм, а також спортивну фігуру, додавши, що у Віки "не видно ні грама жиру на тілі.
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