Знаменита російська балерина Анастасія Волочкова здивувала яскравим знімком, зробленим під час перельоту

Незважаючи на те, що користувачі мережі активно обговорюють будь хвастощі зірки, її саму це не зупиняє, пише Politeka.net.

Безліч гнівних слів на її адресу змусили артистку призупинити активність недоброзичливців і піти на крайній захід. На додаток, на її сторінці з'явилося ще і відео, в якому вона заявила, що приховає коментарі, щоб позбутися зла на свою адресу, хоча іноді і ігнорує власну заборону і відновлює доступ.

Знаменитість вирішила виставити знімки на яких видно, як вона насолоджується зимовим відпочинком і розважається в лісовій місцевості. По завершенню відпочинку артистка показала також, як розважалася під час перельоту.

Раніше в Instagram знаменитість вирішила виставити знімки на яких видно, як вона насолоджується відпочинком. Примітним фактом є те, що балерина з'явилася на заході Андрія Малахова, влаштованому спеціально до свята масляної.

З-за невдалої пози зірки в очі впадає те,що її волосся виглядають дуже погано і практично перепаленными з-за постійних забарвлень і высветлений. На наступному відео зірка з'явилася в оточенні знаменитих артистів, серед яких можна помітити Філіпа Кіркорова і Ольгу Бузову.

Нагадаємо, скандальна Волочкова схопилася за сокиру

А ще Politeka писала, що розпусна Волочкова у відвертій сукні перевершила саму себе

Також Politeka повідомляла, що скандальна Волочкова шокувала зовнішністю у ванній