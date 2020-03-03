Знаменитая российская балерина Анастасия Волочкова удивила ярким снимком, сделанным во время перелета

Несмотря на то, что пользователи сети активно обсуждают любое хвастовство звезды, ее саму это не останавливает, пишет Politeka.net.

Множество гневных слов в ее адрес заставили артистку приостановить активность недоброжелателей и пойти на крайнюю меру. В дополнение, на ее странице появилось еще и видео, в котором она заявила, что скроет комментарии, чтобы избавиться от зла в свой адрес, хотя иногда и игнорирует собственный запрет и возобновляет доступ.

Знаменитость решила выставить снимки на которых видно, как она наслаждается зимним отдыхом и развлекается в лесной местности. По завершению отдыха артистка показала также, как развлекалась во время перелета.

Ранее в Инстаграм знаменитость решила выставить снимки на которых видно, как она наслаждается отдыхом. Примечательным фактом является то, что балерина появилась на мероприятии Андрея Малахова, устроенном специально к празднику масленницы.

Из-за неудачной позы звезды в глаза бросается то,что ее волосы выглядят весьма плохо и практически перепаленными из-за постоянных окрасок и высветлений. На следующем видео звезда появилась в окружении знаменитых артистов, среди которых можно заметить Филиппа Киркорова и Ольгу Бузову.

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