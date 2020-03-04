Коханню не накажеш, тому часто різниця між людьми не грає ніякої ролі при виборі партнера. Коли любиш, не важливий зріст, вага, вік та фінансове становище людини

Часто так буває і у зірок. Рoliteka.net згадала найяскравіші пари, які разом попри велику різницю у зрості.

Найпопулярніша пара в українському шоу-бізнесі, відома своєю різницею, це, безумовно, Катя Осадча та Юрій Горбунов. Осадча, яка в минулому була успішною моделлю, має зріст 180 сантиметрів. А ось її чоловік Юрій Горбунов всього 168 сантиметрів.

Але, схоже, пару не бентежить ця різниця. Вони із задоволенням позують перед камерами і навіть ведуть спільні проекти.

Уілл Сміт вище своєї дружини Джади на 36 сантиметрів. Незважаючи на це, пара разом вже більше 20 років. Відзначається, що подружжя відрізняється не тільки зростом, але і характером. Ймовірно, це і є секрет їхньої міцної любові.

Зірка «Ігри престолів» Пітер Дінклейдж незважаючи на карликовість щасливий у шлюбі. Його дружина, театральний режисер Еріка Шмідт, вище свого чоловіка на 33 сантиметри. До речі, пара в шлюбі з 2005 року. Вони виховують двох дітей.

Ще одна зірка «Ігри престолів», харизматичний актор Джейсон Момоа не тільки вище своєї дружини Лізи Боне, але і молодший за неї на 12 років. Різниця в зрості з дружиною становить 40 сантиметрів. Але, схоже, закоханим плювати на умовності. Вони разом вже 15 років.

В українського боксера Володимира Кличка теж була мініатюрна подружка, яка народила йому доньку. Актриса Хейден Панеттьєрі маленька навіть для звичайної жінки. Її зріст 153 сантиметри. А от зріст Кличка 198 сантиметрів. Різниця в 45 сантиметрів – це суттєво. Хоча разом вони все одно виглядали гармонійно.

Нагадаємо, що Уілл Смітт здійснив свою давню мрію: відео яскравої події.

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