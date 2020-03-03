Знаменита співачка Тіна Кароль показала стильний кадр зі зйомок весняній фотосесії

Співачка дуже часто ділиться з шанувальниками не тільки постановочними знімками і яскравими кадрами з фотосесій, але ще й цитатами, роздумами і важливими зауваженнями.

цього разу на сторінці зірки в соціальній мережі Instagram з'явилися інтригуючі кадри, на яких артистка вирішила показати себе в теплому весняному стилі і з яскравим макіяжем, повідомляє Politeka.

В цей раз співачка показала кадр, на якому позує в чуттєвому і ніжному образі. На фото, що з'явився в записі зірки, вона позує в незвичайному стилі. Її волосся красиво укладені, а на обличчі легкий макіяж з незмінним акцентом на червоні губи.

Позувала Тіна у світлому пальто, зробленим повністю з прозорої тканини і поверх якого була лише хутряний веротник сірого кольору. Під низом прозорого пальто є доволньо світле плаття з розсипом маленьких світлих кольорів.

Артистка не підписала своє фото, залишила лише кілька іменних хэштегов. Шанувальники не залишилися байдужі і засипають компліментами нове відео Тіни Кароль, а також її спокусливий, чуттєвий образ. Фанати просто-таки в захваті від фотографій співачки та її чуттєвості та ніжності, без натяку на вульгарність.

Також раніше повідомлялося, що знаменита співачка Тіна Кароль поділилася поборкой фото, зроблених на останньому концерті.

На сторінці зірки в соціальній мережі Instagram з'явилися інтригуючі кадри, на яких артистка вирішила показати себе в незвичайному вбранні.

На наступних фото артистка позувала в одному лише яскраво-зеленому комбінезоні з безліччю гудзичків і кишень. Однак найбільш яскравим кадром став той, на якому Тіна приспустивши напівпрозорий халат нахилилася в латексному боді. Вбрання вигідно підкреслив декольте зірки.

Нагадаємо, Кароль підірвала мережа відвертим виглядом.

Як повідомляла Politeka, Кароль звела з розуму спокусливим нарядом.

Також Politeka писала, що Тіна Кароль шокувала своєю красою в легкому платті.