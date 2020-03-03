Знаменитая певица Тина Кароль показала стильный кадр со съемок весенней фотосессии

Певица очень часто делится с поклонниками не только постановочными снимками и яркими кадрами из фотосессий, но еще и цитатами, размышлениями и важными замечаниями.

В этот раз на странице звезды в социальной сети Инстаграм появились интригующие кадры, на которых артистка решила показать себя в теплом весеннем стиле и с ярким макияжем, сообщает Politeka.

В этот раз певица показала кадр, на котором позирует в чувственном и нежном образе. На фото, которое появился в аккаунте звезды, она позирует в необычном стиле. Ее волосы красиво уложены, а на лице легкий макияж с неизменным акцентом на алые губы.

Позировала Тина в светлом пальто, сделанным полностью из прозрачной ткани и поверх которого имелась лишь меховой веротник серого цвета. Под низом прозрачного пальто имеется доволньо светлое платье с россыпью маленьких светлых цветов.

Артистка не подписала свое фото, оставила лишь несколько именных хэштегов. Поклонники не остались равнодушны и засыпают комплиментами новое видео Тины Кароль, а также ее соблазнительный чувственный образ. Фанаты просто-таки в восторге от фотографий певицы и ее чувственности и нежности, без намека на вульгарность.

Также ранее сообщалось, что знаменитая певица Тина Кароль поделилась поборкой фото, сделанных на последнем концерте.

На странице звезды в социальной сети Инстаграм появились интригующие кадры, на которых артистка решила показать себя в необычном наряде.

На следующих фото артистка позировала в одном лишь ярко-зеленом комбинезоне с множеством пуговок и карманов. Однако наиболее ярким кадром стал тот, на котором Тина приспустив полупрозрачный халат наклонилась в латексном боди. Наряд выгодно подчеркнул декольте звезды.

Напомним, Кароль взорвала сеть откровенным видом.

Как сообщала Politeka, Кароль свела с ума соблазнительным нарядом.

Также Politeka писала, что Тина Кароль шокировала своей красотой в легком платье.