37-річна актриса Світлана Ходченкова, яка знімалася у відомих фільмах Кварталу 95 про "кохання у великому місті", постала в несподіваному образі

Як передає Politeka.net, зірка поділилася новими фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в образі "стервозної красуні". Родзинкою вбрання, безумовно, стала шуба з оригінальним візерунком світлого відтінку. Ходченкова з пишною зачіскою і в сонячних окулярах, притиснувши до себе сумочку, нахилилася вперед, пильно вдивляючись кудись вдалину.

"Як-весна?! Вже?! Ну припустимо ..😎", - підписала кадр артистка.

Шанувальники за добу поставили понад 30 000 "сердечок", засипавши Світлану компліментами і розпитуючи, з якого хутра зроблена шубка. А деяким актриса здалася схожою на відому британську співачку Вікторію Бекхем.

"🙌Моя найулюбленіша! Най!!! Дякую за красу і жіночність! За талант і майстерність 🙌"

"На Вікторію Бекхем схожа тут👍"

"Шикарний вид - відповідаю !!!"

"класна шубка"

"🔥Чудово виглядаєте) Краса невимовна😍"

"Вау! Шикарні, як завжди 😍що за хутро?"

"незвичне амплуа для Вас, але виглядає 🔥!"

"Прям дама, тільки без собачки😮👏"

"Красоткаааа💙Шуба...ульот)"

"Не шкода?"

Примітно, що зірка фільмів Володимира Зеленського Ходченкова вирішила похвастасться розкішною шубою саме в той момент, коли з'явилася інформація про те, що перша леді відмовилася від хутра.

Ми повідомляли, що українці гідно оцінили вчинок Олени. Правда, публічно про своє рішення дружина президента не заявляла. Про відмову від хутра повідомив зоо-активіст Олександр Тодорчук, посилаючись на свої достовірні джерела.

"новина і правда чудова. Настільки, що можна політичну оцінку навіть на паузу поставити.)"; "Чудова позиція і приклад👌"; "Ну тепер їй потрібно пам'ятник поставити)"; "Хутро давно вже не модно, тільки баби носять", - писали в коментарях.

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