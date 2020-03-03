Дочка відомого українського політика Михайла Добкіна Алла покрасувалася для типового селфи в машині
Молода мама Алла Добкіна покрасувалася в актульном в сезоні пальто а-ля "овечий" хутро. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram зірки мережі.
Алла цього разу вирішила себе показати зблизька і при макіяжі, деякі її прихильники відзначили, що дочка політика "справжня красуня", інші користувачі писали про те, що у зірки мережі "зроблені губи" і про те, що вони дуже великі.
Сама ж Алла знаходиться, схоже, в прекрасному настрої і насолоджується такою, що настала як календарною, так і погодною весною:
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«Завтра +17..готові?😍😍😍😊», - підписала фото модель.
Образ Алли доповнило недбало розпущене волосся, а впевнений погляд прямо в об'єктив камери - здався її фолловерам "просто неймовірним".
Раніше ми писали, що Алла Добкіна зробила селфи в машині і поділилася кадром у своєму мікроблозі в Instagram. На ній чорна кофта зі штучного хутра. Примітно, що дівчина постала в трохи розпатланому вигляді і мінімум косметики на обличчі.
Нагадаємо, Алла Добкіна постала в чорному топі.
Зверху красуня одягла червоний жакет. Також на Аллі були штани з виского посадкою. Червона помада - ідеально підійшли до такого спокусливого образу.
Алла рухалася в такт музиці, дивлячись у камеру. Красуня ніби розчинилася в гарячому танці та пісні про нещасливе кохання.
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