Зірка перевершила сама себе

Виконавиця Анастасія Кумейко, яка раніше входила в групу Nikita, вразила відвертим знімком з відпочинку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Домчали на другу локацію. Збори за п'ять хвилин, мокрі волосся, окуляри, вбрання. Такою мене сьогодні спостерігало сонечко Красива відкрита тераса. Захід можна зловити тут з 18:20 до 18:50. Потім починають атакувати комарики на повітряній кульці», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованому знімку Кумейко позує в червоному відвертому вбранні, який елегантно підкреслює її розкішні форми. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів мережі.

«Красуня», «чарівна», «бомбезний», «шикарна», «гарна дівчинка», «гарна тигриця», «ідеальна», «ну до чого ж гарна», - пишуть вони.

Раніше ми писали, що Кумейко поділилася кадром, на якому позує в прозорій блузці і трусиках. Анастасія сховала очі за сонцезахисними окулярами і прийняла позу, яка підкреслила її струнку підтягнуту фігуру. Пікантні місця на грудях вона прикрила своїми волоссям.

«Субота, в першу чергу, прекрасна тим, що можна відкласти всі справи на неділю. Всі, крім фото», – вона підписала знімок. В коментарях фанати засипали улюблену зірку компліментами.

«Прибрати нижню частину купальника і буде шедевр)», «Персик мій улюблений», «дуже шикарно - таке тіло плід довгих тренувань, фізичного та духовного розвитку)», «Чудовий вид!», – пишуть під публікацією.

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