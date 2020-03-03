Исполнительница Анастасия Кумейко, которая раньше входила в группу Nikita, поразила откровенным снимком с отдыха

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Домчали на вторую локацию. Сборы за пять минут, мокрые волосы, очки, наряд. Такой меня сегодня наблюдало солнышко Красивая открытая терраса. Закат можно поймать тут с 18:20 до 18:50. Потом начинают атаковать комарики на воздушном шарике», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованном снимке Кумейко позирует в красном откровенном наряде, который элегантно подчеркивает ее роскошные формы. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей сети.

«Красотка», «волшебная», «бомбезная», «шикарная», «красивая девочка», «красивая тигрица», «идеальная», «ну до чего же красивая», - пишут они.

Ранее мы писали, что Кумейко поделилась кадром, на котором позирует в прозрачной блузке и трусиках. Анастасия спрятала глаза за солнцезащитными очками и приняла позу, которая подчеркнула ее стройную подтянутую фигуру. Пикантные места на груди она прикрыла своими волосами.

«Суббота, в первую очередь, прекрасна тем, что можно отложить все дела на воскресенье. Все, кроме фото», – подписала она снимок. В комментариях фанаты засыпали любимую звезду комплиментами.

«Убрать нижнюю часть купальника и будет шедевр)», «Персик мой любимый», «очень шикарно - такое тело плод долгих тренировок, физического и духовного развития)», «Отличный вид!», – пишут под публикацией.

Напомним, горячая экс-Nikita потрясла сочными формами в одном лифчике.

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