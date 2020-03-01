Певица Анастасия Кумейко, которая раньше входила в группу Nikita, показала пикантные кадры с отдыха с подругой

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Идем такие с ней…Me and my 🐐❤️», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на снимке Кумейко идет с подругой, которая положила ей руку на пикантное место. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.

«Какой орех», «слишком горячо», «О боже, какие попки», «горячие попцы», «супер персики», «жмяк-жмяк», - пишут они.

Ранее мы писали, что Кумейко поделилась кадром, на котором позирует в прозрачной блузке и трусиках. Анастасия спрятала глаза за солнцезащитными очками и приняла позу, которая подчеркнула ее стройную подтянутую фигуру. Пикантные места на груди она прикрыла своими волосами.

«Суббота, в первую очередь, прекрасна тем, что можно отложить все дела на воскресенье. Все, кроме фото», – подписала она снимок. В комментариях фанаты засыпали любимую звезду комплиментами.

«Убрать нижнюю часть купальника и будет шедевр)», «Персик мой любимый», «очень шикарно - такое тело плод долгих тренировок, физического и духовного развития)», «Отличный вид!», – пишут под публикацией.

Напомним, горячая экс-Nikita потрясла сочными формами в одном лифчике.

А еще Politeka писала, что соблазнительная экс-Nikita раздвинула ноги и поигралась своим достоинством.

Также Politeka сообщала, что экс-Nikita без белья посветила роскошными формами на камеру.