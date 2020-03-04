Знаменита українська співачка Анна Седокова, похвалилася фігурою в новому яскраво-жовтому вбранні

Сміливі вбрання зірки є частиною її зіркового образу, які вона активно демонструє на своїй сторінці в Instagram. При цьому співачка активно ділиться інформацією про догляд за собою, правилами харчування та невеликими дієтичними рецептами, пише Рoliteka.net.

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За последние две недели мой вес упал с 68 до 64.5 , поговори об этом ? 😎 Итак, сегодня 5 день марафона #СедоковаПП Напомню, почему лично для себя я отказалась от молока, яиц и алкоголя )) Но поговорим о первом! Я увидела, что молоко на разных сайтах входит в ТОП-4 продуктов, от которых нужно отказаться, чтобы выглядеть лучше. Давайте разберёмся в теме и решим раз и навсегда ! Пить молоко или нет? Голосуем в комментах За👍🏻 или Против 👎🏻 Две самые актуальные проблемы на лице, оказывается, вызваны употреблением молока. Объявляю молоко виновным за... -раздражения и прыщики 😱 Для меня было удивлением, что молоко содержит тестостероно-подобные биологически активные вещества, стимулирующие выработку кожей сала. От этого мы имеем закупорку пор, а в последствии прыщики и остальные неприятные несовершенства 😬 . УДа, это все от 🥛 . Доказано. Ещё одна причина проблем с кожей - избыток жиров и сахара в молоке. -опухшие веки, мешки и круги под глазами. Тут так же две причины. Первая - плохая усвояемость, о чем мы уже говорили. И вторая - в одном стакане магазинного молока содержатся гормоны и химические вещества как природные, так и те, которые добавляют коровам в корм. Все это может нарушить гормональный баланс. Что мы имеем? Отказ от молочки равно помолодевшая чистая кожа ✨ Специалисты советуют безмолочную диету хотя бы на три недели. У нас всего неделя, но я уже вижу результаты. А вы? Расскажите в комментариях, ведь сертификат в спорт-клуб получит самый активный , сегодня буду репостить ваши сториз и сообщения в ленте , чтоб понять кому достаётся главный приз!!!! Как дела ? Есть минус в кг?

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В цей раз Ганна вирішила поєднати приємне з корисним - прорекламувати власний бренд і показати яскраво-жовтий костюм. Зазначимо, свої наряди Сєдокова почала створювати ще кілька років тому. Тоді співачка вирішила зайнятися власною справою і відкрила інтернет-магазин одягу власного бренду La Story. 

Причому під новим відео в Instagram зірка не стала писати про одяг, а розповіла про без білкову дієту: 

 «За останні два тижні мій вага впала з 68 до 64.5 , поговори про це ? 😎 Отже, сьогодні 5 день марафону #СедоковаПП. Нагадаю, чому особисто для себе я відмовилася від молока, яєць і алкоголю )) Але поговоримо про першому! Я побачила, що молоко на різних сайтах входить в ТОП-4 продуктів, від яких потрібно відмовитися, щоб виглядати краще.

Для мене було здивуванням, що молоко містить тестостероно-подібні біологічно активні речовини, що стимулюють вироблення шкірою сала. Від цього ми маємо закупорку пір, а надалі прищики і інші неприємні недосконалості 😬 . Да, це все від 🥛 . Доведено. Ще одна причина проблем зі шкірою - надлишок жирів і цукру в молоці.

Тут так само дві причини. Перша - погана засвоюваність, про що ми вже говорили. І друга - в одній склянці магазинного молока містяться гормони і хімічні речовини як природні, так і ті, які додають в корм коровам. Все це може порушити гормональний баланс», – розповіла зірка про дієту, що стосується практикуючої дієти.

Зазначимо, раніше артистка показала весняні переменны – Анна вперше зважилася змінити імідж і зістригти чубок.

«Мої весняні зміни. 99% людей сказали, що я пошкодую, і тільки один @rudishin_mykhailo сміливо почав різати. Спасибі йому за це велике ❤❤❤ ! І спасибі салону, за те, що зробили мене неймовірно-красивою. Тут прекрасна атмосфера і різноманітні види послуг. Якщо серце хоче змін, то обов'язково зайдіть. Ну що, голосуємо! За чубок або проти? Так чи ні?», – написала  Анна під стильним знімком.

Нагадаємо, Седокова заінтригувала новим відео.

Як повідомляла Politeka, Сєдокова показала свої форми в пікантній позі.

Також Politeka писала, що Седокова вразила шанувальників «найкращим» образом