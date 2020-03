View this post on Instagram

За последние две недели мой вес упал с 68 до 64.5 , поговори об этом ? 😎 Итак, сегодня 5 день марафона #СедоковаПП Напомню, почему лично для себя я отказалась от молока, яиц и алкоголя )) Но поговорим о первом! Я увидела, что молоко на разных сайтах входит в ТОП-4 продуктов, от которых нужно отказаться, чтобы выглядеть лучше. Давайте разберёмся в теме и решим раз и навсегда ! Пить молоко или нет? Голосуем в комментах За👍🏻 или Против 👎🏻 Две самые актуальные проблемы на лице, оказывается, вызваны употреблением молока. Объявляю молоко виновным за... -раздражения и прыщики 😱 Для меня было удивлением, что молоко содержит тестостероно-подобные биологически активные вещества, стимулирующие выработку кожей сала. От этого мы имеем закупорку пор, а в последствии прыщики и остальные неприятные несовершенства 😬 . УДа, это все от 🥛 . Доказано. Ещё одна причина проблем с кожей - избыток жиров и сахара в молоке. -опухшие веки, мешки и круги под глазами. Тут так же две причины. Первая - плохая усвояемость, о чем мы уже говорили. И вторая - в одном стакане магазинного молока содержатся гормоны и химические вещества как природные, так и те, которые добавляют коровам в корм. Все это может нарушить гормональный баланс. Что мы имеем? Отказ от молочки равно помолодевшая чистая кожа ✨ Специалисты советуют безмолочную диету хотя бы на три недели. У нас всего неделя, но я уже вижу результаты. А вы? Расскажите в комментариях, ведь сертификат в спорт-клуб получит самый активный , сегодня буду репостить ваши сториз и сообщения в ленте , чтоб понять кому достаётся главный приз!!!! Как дела ? Есть минус в кг?