Знаменита українська співачка Анна Седокова, похвалилася фігурою в новому яскраво-жовтому вбранні

Сміливі вбрання зірки є частиною її зіркового образу, які вона активно демонструє на своїй сторінці в Instagram. При цьому співачка активно ділиться інформацією про догляд за собою, правилами харчування та невеликими дієтичними рецептами, пише Рoliteka.net.

В цей раз Ганна вирішила поєднати приємне з корисним - прорекламувати власний бренд і показати яскраво-жовтий костюм. Зазначимо, свої наряди Сєдокова почала створювати ще кілька років тому. Тоді співачка вирішила зайнятися власною справою і відкрила інтернет-магазин одягу власного бренду La Story.

Причому під новим відео в Instagram зірка не стала писати про одяг, а розповіла про без білкову дієту:

«За останні два тижні мій вага впала з 68 до 64.5 , поговори про це ? 😎 Отже, сьогодні 5 день марафону #СедоковаПП. Нагадаю, чому особисто для себе я відмовилася від молока, яєць і алкоголю )) Але поговоримо про першому! Я побачила, що молоко на різних сайтах входить в ТОП-4 продуктів, від яких потрібно відмовитися, щоб виглядати краще.

Для мене було здивуванням, що молоко містить тестостероно-подібні біологічно активні речовини, що стимулюють вироблення шкірою сала. Від цього ми маємо закупорку пір, а надалі прищики і інші неприємні недосконалості 😬 . Да, це все від 🥛 . Доведено. Ще одна причина проблем зі шкірою - надлишок жирів і цукру в молоці.

Тут так само дві причини. Перша - погана засвоюваність, про що ми вже говорили. І друга - в одній склянці магазинного молока містяться гормони і хімічні речовини як природні, так і ті, які додають в корм коровам. Все це може порушити гормональний баланс», – розповіла зірка про дієту, що стосується практикуючої дієти.

Зазначимо, раніше артистка показала весняні переменны – Анна вперше зважилася змінити імідж і зістригти чубок.

«Мої весняні зміни. 99% людей сказали, що я пошкодую, і тільки один @rudishin_mykhailo сміливо почав різати. Спасибі йому за це велике ❤❤❤ ! І спасибі салону, за те, що зробили мене неймовірно-красивою. Тут прекрасна атмосфера і різноманітні види послуг. Якщо серце хоче змін, то обов'язково зайдіть. Ну що, голосуємо! За чубок або проти? Так чи ні?», – написала Анна під стильним знімком.

Нагадаємо, Седокова заінтригувала новим відео.

Як повідомляла Politeka, Сєдокова показала свої форми в пікантній позі.

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