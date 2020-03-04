Відома співачка Світлана Лобода показала стильні кадри, зроблені під час прогулянки біля узбережжя

Артистка нерідко наривається на критику з боку шанувальників. Причому і кліпи та кадри з концертів викликають досить неоднозначну реакцію серед користувачів мережі, тоді як домашні фото з дочками і на відпочинку сприймаються позитивно.

Світлана є кумиром мільйонів людей, які захоплюються не тільки її роботами, але і нею самою, а також її родиною, повідомляє Politeka.

Цього разу співачка показала в розділі Сторі серію знімків і відео, на яких похвалилася ідеальним спортивним тілом і сяючою без макіяжу шкірою. Схоже, зірка активно займається собою, адже до цього, декілька годин тому, артистка показала себе в тому ж світло-сірому костюмі під час занять спортом.

Під час прогулянки по узбережжю на мосту співачці вдалося здивувати не тільки природним видом без всяких укладок і блискучих суконь, але і розтяжкою. Світлана показала повітряний шпагат на одному з відео.

Після народження двох діток співачка не тільки у відмінній формі, але ще й має намір її покращувати. Зазначимо, оскільки кадри представлені в спеціальному розділі в Instagram, шанувальники не змогли прокоментувати фото і відео Лободи.

Також раніше Лобода розповіла, чому вважає артистів поза політикою в інтерв'ю Ксенії Собчак. Співачка зазначила, що хотіла б, щоб Україна і Росія дружили, і їй не подобається те, що відбувається між країнами.

«Я люблю людей перш за все, я люблю бути там, де люблять мою творчість, мою музику і роботу. Де приймають мене, де люди мене чекають. Яка, до біса, різниця, яка це країна? Росія, Україна, Казахстан... У світі багато країн. Те, що відбувається в політиці, нас, артистів не стосується. Ми поза всього цього», – сказала вона.

Крім того, що відбувається в Україні в останні роки співачка не хоче називати цькуванням. На її погляд, це «агресивний час», який потрібно перечекати.

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