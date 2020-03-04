Известная певица Светлана Лобода показала стильные кадры, сделанные во время прогулки у побережья

Артистка нередко нарывается на критику со стороны поклонников. Причем и клипы и кадры из концертов вызывают довольно неоднозначную реакцию среди пользователей сети, тогда как домашние фото с дочерьми и на отдыхе воспринимаются положительно.

Светлана является кумиром миллионов людей, которые восхищаются не только ее работами, но и ей самой, а также ее семьей, сообщает Politeka.

В этот раз певица показала в разделе Стори серию снимков и видео, на которых похвасталась идеальным спортивным телом и сияющей без макияжа кожей. Похоже, звезда активно занимается собой, ведь до этого, несколько часов назад, артистка показала себя в том же светло-сером костюме во время занятий спортом.

Во время прогулки по побережью на мосту певице удалось удивить не только естественным видом безо всяких укладок и блестящих платьев, но и растяжкой. Светлана показала воздушный шпагат на одном из видео.

После рождения двух деток певица не только в отменной форме, но ещё и намеревается её улучшать. Отметим, поскольку кадры представлены в специальном разделе в Инстаграм, поклонники не смогли прокомментировать фото и видео Лободы.

Также ранее Лобода рассказала, почему считает артистов вне политики в интервью Ксении Собчак. Певица отметила, что хотела бы, чтобы Украина и Россия дружили, и ей не нравится происходящее между странами.

«Я люблю людей прежде всего, я люблю находиться там, где любят моё творчество, мою музыку и работу. Где принимают меня, где люди меня ждут. Какая, к черту, разница, какая это страна? Россия, Украина, Казахстан... В мире много стран. То, что происходит в политике, нас, артистов не касается. Мы вне всего этого», – сказала она.

Кроме того, происходящее в Украине в последние годы певица не хочет называть травлей. На ее взгляд, это «агрессивное время», которое нужно переждать.

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