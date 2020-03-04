Відома російська балерина Анастасія Волочкова здивувала чорно-білим фото, зробленим в рамках нової фотосесії

Після невеликої відпустки артистка, схоже, вирішила взяти участь у спеціальних зйомках для реклами нових виступів, пише Politeka.net.

Цього разу Анастасія представила нетиповий для неї кадр. Скромне фото в безбарвною обробці виглядало незвично на тлі скандальних і провокаційних кадрів, зроблених в лазні або в СПА на відпочинку. На новому фото артистка позувала під час демонстрації повітряного шпагату, спираючись однією рукою і стілець.

Сама ж зірка одягнена в напівпрозорий сітчастий костюм з блискітками, а її волосся покладені в недбалий пучок.

«Балет-моє життя!🙏 Це радість бути відданою своїй професії і цього прекрасного виду мистецтва.🙏💃 А бути Балериною-щастя!🙏😊 Фото Олени @lfainberg 😉 #анастасияволочкова #волочкова», – написала Анастасія під новим кадром.

Нагадаємо, що безліч гнівних слів на її адресу змусили артистку призупинити активність недоброзичливців, приховавши можливість залишати коментарі. Тим не менш цікаві користувачі Instagram залишили свою думку під знімками на сторінці фотографа Анастасії.

Деякі були спантеличені тим, що тінь балерини і її реальна фігура поблизу не зовсім схожі.

Також раніше скандальна 44-річна світська левиця поділилася новим знімком в Instagram, на якому позує навпроти будиночка казкового персонажа.

«Будиночок Баби Яги», – коротко підписала вона, при цьому відключивши коментарі до публікації, щоб злі роти не писали їй гидоти під фото.

Так, вона позбавила себе від жартів з приводу зовнішності, критики з приводу використання цього хутра під час активної боротьби з цим, а також порівняння її з Бабою Ягою.

Нагадаємо, що продемонструвала своєї аудиторії фірмовий шпагат.

Волочкова сидить на лавці з дерева у своєму знаменитому комбінезоні з тигром, розставивши ноги в сторони, а перед нею – ваза з квітами. Позаду артистки – фотошпалери з ведмедями, а для завершення образу Анастасія навіщо-то взяла в руки постоли і позує з ними, піднісши руки до лиця.

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