Известная российская балерина Анастасия Волочкова удивила черно-белым фото, сделанным в рамках новой фотосессии

После небольшого отпуска артистка, похоже, решила принять участие в специальных съемках для рекламы новых выступлений, пишет Politeka.net.

В этот раз Анастасия представила нетипичный для нее кадр. Скромное фото в бесцветной обработке выглядело необычно на фоне скандальных и провокационных кадров, сделанных в бане или в СПА на отдыхе. На новом фото артистка позировала во время демонстрации воздушного шпагата, опираясь одной рукой и стул.

Сама же звезда одета в полупрозрачный сетчатый костюм с блестками, а ее волосы уложены в небрежный пучок.

«Балет-моя жизнь!🙏 Это радость быть преданной своей профессии и этому прекрасному виду искусства.🙏💃 А быть Балериной-счастье!🙏😊 Фото Елены @lfainberg 😉 #анастасияволочкова #волочкова», – написала Анастасия под новым кадром.

Напомним, что множество гневных слов в ее адрес заставили артистку приостановить активность недоброжелателей, скрыв возможность оставлять комментарии. Тем не менее любопытные пользователи Инстаграм оставили свое мнение под снимками на странице фотографа Анастасии.

Некоторые были озадачены тем, что тень балерины и ее реальная фигура вблизи не совсем схожи.

Также ранее скандальная 44-летняя светская львица поделилась новым снимком в Instagram, на котором позирует напротив домика сказочного персонажа.

«Домик Бабы Яги», – коротко подписала она, при этом отключив комментарии к публикации, чтобы злые рты не писали ей гадости под фото.

Так, она избавила себя от шуток по поводу внешности, критики по поводу использования настоящего меха во время активной борьбы с этим, а также сравнений ее с Бабой Ягой.

Напомним, что продемонстрировала своей аудитории фирменный шпагат.

Волочкова сидит на лавке из дерева в своем знаменитом комбинезоне с тигром, расставив ноги в стороны, а перед ней – ваза с цветами. Позади артистки – фотообои с медведями, а для завершения образа Анастасия зачем-то взяла в руки лапти и позирует с ними, поднеся руки к лицу.

Напомним, скандальная Волочкова сделала свой фирменный шпагат в компании мужчин

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