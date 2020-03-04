Зірка показала, за що її полюбили чоловіки

Колишня учасниця «ВІА Гри» Міша Романова показала розкішні форми в одному піджаку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Придумайте підпис до фото…», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованому знімку Романова позує в одному піджаку на голе тіло. Доповнює образ елегантне кольє і келих, в якому замість вина – чорна ікра. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Чорна пантера», «Справжній кайф», «Чудо…», «розкішна», «коли груди крутіше чорної ікри», «спокуса», «позаземна», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, 29-річна співачка Міша Романова, одна з колишніх вокалісток гурту "ВІА Гра", вміє причепуритися так, щоб шанувальники надовго запам'ятали

Красуня поділилася свіжим кадром в мікроблозі в Instagram, на якому постала в досить інтригуюче вбранні. На загадковій Міші чорне плаття і такого ж кольору шарф-шаль, який вона накинула на голову, а також сонцезахисні окуляри, крізь скло яких практично не видно очей. Пікантною родзинкою вбрання, безумовно, став великий і ні краплі не цнотливий виріз прямо по центру грудей. Від такого видовища можна зійти з розуму: пружний бюст співачки не помітить хіба що сліпий.

Романова зібрала волосся ззаду, а вушка прикрасила великими золотими сережками круглої форми.

Шанувальники за кілька годин встигли майже 3 000 раз поставити "сердечко" за цим таємничим, але разом з тим чарівним фото.

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