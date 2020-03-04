Колишня учасниця «ВІА Гри» Міша Романова показала розкішні форми в одному піджаку
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
«Придумайте підпис до фото…», - йдеться в повідомленні.
Звернемо увагу, що на опублікованому знімку Романова позує в одному піджаку на голе тіло. Доповнює образ елегантне кольє і келих, в якому замість вина – чорна ікра. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.
Екс-коханого Собчак Віторгана скосила небезпечна хвороба: медики приголомшили діагнозом, подробиці
Дружина Артура Пирожкова розкинула руки в гарячій позі, засвітивши зайве: «Усім би таку...»
Дженніфер Лопес приголомшила зовнішністю без косметики і довгого волосся: "Відьма"
Допомога на дітей і декрет в Україні: матусь попередили про зміни в соцвиплатах
«Чорна пантера», «Справжній кайф», «Чудо…», «розкішна», «коли груди крутіше чорної ікри», «спокуса», «позаземна», - пишуть вони.
Як повідомлялося раніше, 29-річна співачка Міша Романова, одна з колишніх вокалісток гурту "ВІА Гра", вміє причепуритися так, щоб шанувальники надовго запам'ятали
Красуня поділилася свіжим кадром в мікроблозі в Instagram, на якому постала в досить інтригуюче вбранні. На загадковій Міші чорне плаття і такого ж кольору шарф-шаль, який вона накинула на голову, а також сонцезахисні окуляри, крізь скло яких практично не видно очей. Пікантною родзинкою вбрання, безумовно, став великий і ні краплі не цнотливий виріз прямо по центру грудей. Від такого видовища можна зійти з розуму: пружний бюст співачки не помітить хіба що сліпий.
Романова зібрала волосся ззаду, а вушка прикрасила великими золотими сережками круглої форми.
Шанувальники за кілька годин встигли майже 3 000 раз поставити "сердечко" за цим таємничим, але разом з тим чарівним фото.
Нагадаємо, экс-ВІА Гра роздяглася до ліфчика і покрасувалася з напівголими подругами
Також Politeka писала, що безсоромна екс-ВІА Гра задерла сукню і розставила ноги на камеру
А ще Politeka повідомляла, що соковита блондинка з ВІА Гри покрутила принадами в чорному боді