Артистка Анастасія Стоцька - зірка російської естради, яка, за чутками, стала зіркою саме завдяки творчому заступництву Філіпа Кіркорова - показалася фанам в незвичайному і відвертому образі

Співачка приміряла ретро-образ "фатальної красуні" а-ля 20-ті - 40-ті роки і анонсувала свій новий проект, точніше, пісню. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram виконавиці.

Співачка, безумовно, не належить до "першого ешелону" зірок російського шоу-бізу, але свою аудиторію має і зіркою сцени сміливо може називатися. Хто знає, може її нові анонсовані пісня і кліп стануть хітом.

Так на промо до нової роботи виконавиця позувала в напівпрозорому вбранні, хутрі і стильному капелюшку з вуаллю. Образ доповнила червона помада на вустах знаменитості і стримана, але інтригуюча поза на фото.

Шанувальники Анастасії у захваті від побаченого:

«Чарівна красуня! Богиня! 💋👍❤😍🔥😚💘💖»

«🔥🔥🔥🎈🎈»

«Гаряча Анастейша🔥🔥🔥😍»

«Woooow»

«Шик 👍😍»

Раніше ми повідомляли, шанувальники часто пишуть, що кароокі й темноволосі малюки Алла-Вікторія і Крістін-Мартін сильно схожі на батька.

"Філіп, у Вас чудові дітки! Дуже схожі на Вас, особливо син! Ви напевно щасливий батько? Хочеться побажати щиро, від усього серця простого людського щастя Вам і Вашим діткам!"; "Ну справжній КОРОЛЬ!!!! Синочок-зайчик і лапочка дочка, солодкі мої!! "; "Ось видно різницю хлопчик і дівчинка. Алла Вікторія так ніжно тримає ведмедика в руках, справжня майбутня мама, а Мартін , хлопчисько, він про якихось ведмедиків і не думає. Чарівні діти, містичні і геніальні", - йдеться в коментарях під знімками Філіпа з дітьми.

Нагадаємо, Кіркоров налякав кардинальною зміною іміджу, таким його ще не бачили: "Фантомас розбушувався".

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