13-річного Артура, прийомного сина українського співака Сергія Бабкіна, терміново доставили на "швидкій" в лікарню

Про все розповіла в Instagram дружина артиста і мати хлопчика Сніжана Бабкіна, передає Politeka.net. Виявляється, у підлітка пневмонія з ускладненнями. Своїм постом жінка хоче попередити інших батьків, не займатися домашнім лікуванням, а відразу звертатися до фахівців, щоб не сталося того, що з її дитиною.

За словами Сніжани, все почалося з легкого кашлю, який стрімко посилився, також піднялася температура вище 41 градуса. Але замість того, щоб відправитися в лікарню, Артуру її збили, і він продовжував перебувати вдома. Вже, коли підлітку стало важко дихати, викликали "швидку".

"Зараз він перебуває в палаті реанімації під наглядом. Потрійна доза антибіотиків. Постійний контроль. Навпроти в палатах лежать зовсім маленькі дітки з такими ускладненнями. Лежать без батьків. Ще менше, ніж Елісейчик. Так шкода😥 Лікарі кажуть, що вірус цього сезону найчастіше закінчується пневмоніями! Дорогі батьки! НЕ ЛІКУЄТЕ ДІТЕЙ В ДОМАШНІХ УМОВАХ‼️ Завжди звертайтесь за допомогою до фахівців! І нехай Ваші дітки будуть здорові‼️", - написала Бабкіна в соцмережі.

Шанувальники кинулися втішати батьків і бажати якнайшвидшого одужання Артурові.

"Здоров'я синочку! Вам терпіння! Тримайтеся, все буде добре! 🙏"

"Одужуйте швидше! Не можу зрозуміти,що означає лежать малюки без батьків?! Як так?!!!" - "реанімація("

"Який жах.Сніжан сил вам, а Артурчику якнайшвидшого одужання.Коли діти хворіють це найжахливіше"

"Сніжана💜 тримайтеся💜 спасибі за попередження! Це не тільки дітям, але й дорослим корисно. А то ж ходимо до останнього, пашемо з температурою🙏🏻"

Раніше ми розповідали, Сніжана Бабкіна здивувала публіку фото топлес у ванній. Дружина артиста лежала в бірюзовій воді (через спеціальну добавку) й трохи збентежено дивилася в об'єктив, прикривши груди руками. "Мої Мальдіви", - жартівливо підписала фото дівчина.

Нагадаємо, Бабкін став батьком в четвертий раз.

Як повідомляла Politeka, дружина Бабкіна кардинально змінила імідж і вразила виглядом: "Божевільна жінка"

Також Politeka писала, що вагітна дружина Бабкіна показала, як колись вінчалась.