Молода українська співачка Віра Кекелія, зірка "Жіночого кварталу" незабаром вперше стане мамою

Нещодавно артистка, що дуже довго приховувала новий статус, публічно оголосила про поповнення в родині. Зазначимо, c 2017 року Віра одружена з 27-річним співаком Романом Дудою. Для пари малюк стане первістком, тому вони дуже трепетно ставляться до всього, що пов'язано з вагітністю, повідомляє видання kp.ua.

Віра вирішила нарешті розповісти, як проходили перші місяці вагітності, поки вона не афішувала важливу новину. Як з'ясувалося, артистка не говорила навіть колегам «кварталу» – дівчата самі здогадалися, розглянувши груди дівчини:

«Дівчата помітили, що у мене збільшилася груди, і подумали, що я накачала її силіконом. Я їм кажу: "Та ви що! Як ви могли таке подумати?" І тут все стало ясно. Довелося зізнатися», – розповіла Віра.

Після зірка розповіла, що вона відчуває себе чудово, однак, аби не накручувати себе, вона не читає новини в інтернеті, де багато негативу і різної неправдивої інформації. При цьому вона все ще зберігає режим, яким слідувала до вагітності – виступає і бере участь у зйомках в колишньому режимі.

«Крім того, регулярно роблю фізичні вправи за спеціальною програмою для вагітних, ходжу в басейн і займаюся дихальними практиками, щоб підготувати себе до правильного подиху під час пологів. Ми з Ромою пройшли тренінг по партнерських пологах і дуже цьому раді: там розвінчалися багато стереотипи», – зазначає майбутня мама.

Як з'ясувалося, Віра також «не їсть за двох», як люблять говорити літні люди.

«Моя вага коливається в межах норми. Нещодавно у нас вряди-годи з'явилися ваги. Мені їх подарував Рома. Ось такі подарунки можуть бути під час вагітності: замість квітів – ваги», – жартівливо повідомила Віра.

При цьому вона зазначила, що їй все одно, якої статі буде дитина, адже він сам по собі «найкраще творіння закоханої пари, яке придумано Всесвіту».

У завершенні зірка розповіла і про зміни життя з чоловіком, який періодично страждав гіперопікою:

«У мене дуже турботливий чоловік. Ромочка готовий у будь-який час піти в магазин і купити що-то, якщо мені заманеться. Для нього не складає ніяких труднощів. На перших строках вагітності з його боку була навіть якась гіпер­опіка. Ми тоді ходили на тренінги для пар, які допомогли знайти баланс», – повідомила Віра, зазначивши, що сидіти вдома також не збирається і далі візьме участь у багатьох концертах.

«Запланований концерт "Жіночого Кварталу" 12 квітня, куди всіх запрошую. На цій зйомці я буду вже на дев'ятому місяці, тому вийду на сцену у всій красі», – сказала Кекелія.

Раніше ми повідомляли, Кекелія влаштувала відверту фотосесію, щоб вперше розкрити публіці своє становище. Фото розлетілися по мережі "як гарячі пиріжки". Віра знімалася практично голою, лише прикриваючись тонкою напівпрозорою тканиною. Чудові знімки викликали бурю емоцій у шанувальників.

"Немає нічого більш чистого і красивого, ніж диво народження нового життя! Вітаємо нашу Vera Kekelia і Роман Дуда, і бажаємо безлічі щасливих і неповторних моментів втрьох! 💛👶💛", - йдеться під фото в повідомленні "Жіночого кварталу" у Фейсбук.

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