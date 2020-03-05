Тіна з'явилася перед шанувальниками в незвичайному і чуттєвому образі

Знаменита співачка Тіна Кароль показала себе в стильному, але похмурому образі під час останньої фотосесії

Цього разу артистка вирішила показати себе в одному лише чорному боді з високою посадкою і тонкими чорними колготками, чим немало здивувала мережу, повідомляє Politeka.

На новому фото зірка позувала сидячи на підлозі, а за спиною її виднівся спеціальний фон для фотосесії. Артистка приміряла на себе один лише короткий боді, проте не він викликав питання серед шанувальників. Увагу фанатів залучили колготки з маленькою смужкою спереду. На думку користувачів мережі Instagram, вона повинна бути ззаду, а не спереду.

Оскільки кадр був у чорно-білій обробці, на обличчі Тіни не помітний навіть легкий макіяж. Волосся покладені в звичні м'які хвилі. Підписи артистка вирішила не залишати, залишивши лише фірмові теги і позначку з ім'ям фотографа.

«Як так можна стільки років не змінюватися😍 у чому секрет та?», «Все супер 😍 тільки чого га колготках смужка спереду?», «Яка гарна 😍», «Дуже крута 😍», «На вас можна дивитися вічно , космічно красива 🔥😍», «З самого ранку і вже вбила своєю красою🤤❤️», «мала🥵😍😍!!!», «Яка Богиня 🤤🤤🤤😍😍😍», «Шикарна😍😍», «ах…фигенная😍», – написали користувачі мережі.

Раніше Тіна Кароль похвалилася видатними формами. Зірка записала інтригуюче відео, але не стала його викладати у себе в Instagram, натомість, воно спливло на фан-сторінці, присвяченій їй і співакові Дану Балану (щоб подивитися ролик, проскролльте вниз).

Так, Кароль з'явилася в досить спокусливій образі: на дівчині жовте плаття, відверте декольте якого викликає бурю емоцій.

Співачка без тіні збентеження зняла крупним планом апетитні принади, акцентуючи увагу саме на них. Яскравий макіяж з традиційною помадою червоного відтінку доповнили образ фатальної красуні.

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