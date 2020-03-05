Тина предстала перед поклонниками в необычном и чувственном образе

Знаменитая певица Тина Кароль показала себя в стильном, но мрачноватом образе во время последней фотосессии

В этот раз артистка решила показать себя в одном лишь черном боди с высокой посадкой и тонкими черными колготками, чем немало удивила сеть, сообщает Politeka.

На новом фото звезда позировала сидя на полу, а за спиной ее виднелся специальный фон для фотосессии. Артистка примерила на себя один лишь короткий боди, однако не он вызвал вопросы среди поклонников. Внимание фанатов привлекли колготки с маленькой полоской спереди. По мнению пользователей сети Инстаграм, она должна быть сзади, а не спереди.

Поскольку кадр был в черно-белой обработке, на лице Тины не заметен даже легкий макияж. Волосы же уложены в привычные мягкие волны. Подписи артистка решила не оставлять, оставив лишь фирменные теги и отметку с именем фотографа.

«Как так можно столько лет не меняться😍 в чем секрет та?», «Все супер 😍 только чему га колготках полоска спереди?», «Какая красивая 😍», «Очень крутая 😍», «На вас можно смотреть вечно , космически красива 🔥😍», «С самого утра и уже убила своей красотой🤤❤️», «мала🥵😍😍!!!», «Какая Богиня 🤤🤤🤤😍😍😍», «Шикарная😍😍», «ах…фигенная😍», – написали пользователи сети.

Ранее Тина Кароль похвасталась завидными формами. Звезда записала интригующее видео, но не стала его выкладывать у себя в Инстаграм, зато, оно всплыло на фан-страничке, посвященной ей и певцу Дану Балану (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Так, Кароль предстала в весьма соблазнительном образе: на девушке желтое платье, откровенное декольте которого вызывает бурю эмоций.

Певица без тени смущения засняла крупным планом аппетитные прелести, акцентируя внимание именно на них. Яркий макияж с традиционной помадой красного оттенка дополнили образ роковой красотки.

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