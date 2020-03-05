Американська співачка і актриса Дженніфер Лопес поділилася кадрами з пляжу

Відео зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. На ролику Лопес грайливо знімає свою фігуру, починаючи з округлих стегон і закінчуючи груддю. Жінка вибрала для відпочинку на пляжі білий купальник. Вона залишилася зовсім без макіяжу. Мабуть, намагається засмагнути.

Відео з Лопес подивилися понад 6,6 мільйонів разів. Шанувальники в захваті від форм Лопес.

«Вічно молода чудова і завжди найпопулярніша», «Королева, яка назавжди змінила стандарти для всіх жінок у всьому світі», «Я буквально весь час посміхався, спостерігаючи за цим. Ви це заслужили», «Ти така красива», «Неймовірна», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Джей Ло засвітилася на червоній доріжці в яскравій молодіжній сукні з блискітками і з короткою стрижкою. Помолоділу красуню не впізнати: вона пофарбувала волосся, зробила подовжене каре, а також змінила зухвалий стиль на молодіжно-дівчачий.

Як відомо, Дженніфер Лопес 50 років. Свою кар'єру вона розпочала на початку 1990-х в ролі танцівниці у комедійному шоу. Лопес довгий час знімалася в кіно, вже пізніше почавши свою кар'єру на сцені. Зазначимо, що Джей Ло стала першою латиноамериканською артисткою, яка досягла такої популярності в США.

До речі, в 2020 році Лопес запросили виступити на головній події в США – фінальному матчі американської Національної футбольної ліги (NFL) – Супербоулі. Там вона виступала разом з колумбійською співачкою Шакірою. За 14 хвилин шоу дівчата встигли змінити 8 костюмів. Дженніфер Лопес розповідала, що розплакалася, коли її запросили виступити на шоу.

Нагадаємо, що Дженніфер Лопес приголомшила зовнішністю без косметики і довгого волосся: "Відьма".

Як повідомляла Politeka, діти-двійнята Дженніфер Лопес вразили зовнішністю, фото підірвали мережу: "Мої кокоси".

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