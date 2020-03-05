Відома балерина Анастасія Волочкова влаштувала незвичайну фотосесію в рамках реклами для дизайнера сумочок, але отримала серйозну критику

Артистка є давньою любителькою влаштовувати різні фотосесії в рамках реклами, а також любить демонструвати різні товари - від кулера для води, до дров для власної лазні з тієї ж причини, пише Politeka.net.

В цей же раз Анастасія знялася у спеціальній фотосесії для реклами дизайнерських сумок, яка представила свої роботи на сторінці в Instagram.

«Познайомившись з прекрасною людиною, Ганною @annawolffashion автором і творцем справжніх художніх шедеврів-сумочок, ми вирішили провести фотосесію і незабаром представимо вам нову колекцію "Anna Wolf".👍😊 Так здорово-зустрічати в житті Цих людей.🙏😊», – пише Анастасія під новим кадром.

Під одним з нових кадрів в Instagram Анастасії критики на її адресу знайти не вдасться - заздалегідь розуміючи, що отримає жорсткі глузування на свою адресу, Волочкова приховала можливість залишати свою думку і позбулася тим самим від хейтерів.

Однак, долі бути розгромленої за новий пост не уникнув сама дизайнер, отримавши безліч їдких слів в свою адресу, і на адресу Волочкової.

Вдень раніше ж Анастасія представила нетиповий для неї кадр. Скромне фото в безбарвною обробці виглядало незвично на тлі скандальних і провокаційних кадрів, зроблених в лазні або в СПА на відпочинку. На новому фото артистка позувала під час демонстрації повітряного шпагату, спираючись однією рукою і стілець.

Сама ж зірка одягнена в напівпрозорий сітчастий костюм з блискітками, а її волосся покладені в недбалий пучок.

«Балет-моє життя!🙏 Це радість бути відданою своїй професії і цього прекрасного виду мистецтва.🙏💃 А бути Балериною-щастя!🙏😊 Фото Олени @lfainberg 😉 #анастасияволочкова #волочкова», – написала Анастасія під новим кадром.

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