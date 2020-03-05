Известная балерина Анастасия Волочкова устроила необычную фотосессию в рамках рекламы для дизайнера сумочек, но получила серьезную критику

Артистка является давней любительницей устраивать различные фотосессии в рамках рекламы, а также любит демонстрировать самые разные товары - от куллера для воды, до дров для собственной бани по той же причине, пишет Politeka.net.

В этот же раз Анастасия снялась в специальной фотосессии для рекламы дизайнерских сумок, которая представила свои работы на странице в Инстаграм.

«Познакомившись с прекрасным человеком, Анной @annawolffashion автором и создателем настоящих художественных шедевров-сумочек, мы решили провести фотосессию и вскоре представим вам новую коллекцию "Anna Wolf".👍😊 Так здорово-встречать в жизни Настоящих людей.🙏😊», – пишет Анастасия под новым кадром.

Под одним из новых кадров в Инстаграм Анастасии критики в ее адрес найти не удастся - заранее понимая, что получит жесткие высмеивания в свой адрес, Волочкова скрыла возможность оставлять свое мнение и избавилась тем самым от хейтеров.

Однако, участи быть разгромленной за новый пост не избежал сама дизайнер, получив множество едких слов в свой адрес, и в адрес Волочковой.

Днем ранее же Анастасия представила нетипичный для нее кадр. Скромное фото в бесцветной обработке выглядело необычно на фоне скандальных и провокационных кадров, сделанных в бане или в СПА на отдыхе. На новом фото артистка позировала во время демонстрации воздушного шпагата, опираясь одной рукой и стул.

Сама же звезда одета в полупрозрачный сетчатый костюм с блестками, а ее волосы уложены в небрежный пучок.

«Балет-моя жизнь!🙏 Это радость быть преданной своей профессии и этому прекрасному виду искусства.🙏💃 А быть Балериной-счастье!🙏😊 Фото Елены @lfainberg 😉 #анастасияволочкова #волочкова», – написала Анастасия под новым кадром.

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