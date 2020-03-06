Телеведуча Лєра Кудрявцева зі скандалом пішла з російського телеканалу МузТВ

Про це пише видання Стархит.

На днях стало відомо, що Леру Кудрявцеву "викинули" з числа ведучих популярної музичної премії МузТВ, а їй на заміну взяли співачку Ольгу Бузову.

Лера Кудрявцева дізналася про перестановки тільки зі ЗМІ та її приголомшив той факт, що гендиректор телеканалу не повідомив їй про це особисто.

Тому телеведуча зважилася на рішучий крок: вона залишає телеканал, на якому пропрацювала понад 20 років.

"Рішення мною вже прийнято. Тому що іноді один бридкий вчинок говорить про все. У мене запланована зйомка «10 самих» 15 березня, але вона вже не відбудеться. Зараз перебуваю не в Москві, тому оголошу про відхід, коли повернуся. На «МузТВ» я вела програму чисто за символічну плату — по дружбі, так сказати, це була своєрідна ностальгія. Домовлялася спеціально з НТВ, де працюю, мовляв не можу кинути то — рідне і близьке. Але з таким свинським ставленням миритися не буду", - пояснила Кудрявцева своє рішення.

Телеведуча зізналася, що ситуація з музичною премією її сильно засмутила, і їй боляче втрачати старих друзів.

"Арман дзвонив кілька разів після мого першого коментаря журналістам, але я не взяла трубку. Більше немає бажання спілкуватися з пвседо-друзями, які роблять вигляд і хитрують, що не розуміють про що мова. Мені все одно, хто буде вести премію, але мені не все одно на відношення «друга» і на те, як він вирішив себе вести в даній ситуації. Я приймаю його закон ігри тепер. Немає проблем!", - підсумувала Кудрявцева в спілкуванні з журналістами.

Раніше Лєра Кудрявцева зізналася, що захоплювалася марихуанною. За словами телеведучої, на даний момент вона не п'є алкоголь і не вживає наркотики. Хоча, вона зізналася, раніше захоплювалася "травичкою".

"Мабуть, я не п'ю тому, що я сама себе закодувала. Я страшенно злякалася... Я захоплювалася травичкою, але це не було на постійній основі, але це було періодично. І один раз я мало не померла", – розповіла телеведуча.

В якийсь момент їй навіть стало так погано, що вона викликала швидку допомогу.

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