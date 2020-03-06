Телеведуча Лєра Кудрявцева зі скандалом пішла з російського телеканалу МузТВ
Про це пише видання Стархит.
На днях стало відомо, що Леру Кудрявцеву "викинули" з числа ведучих популярної музичної премії МузТВ, а їй на заміну взяли співачку Ольгу Бузову.
Лера Кудрявцева дізналася про перестановки тільки зі ЗМІ та її приголомшив той факт, що гендиректор телеканалу не повідомив їй про це особисто.
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Тому телеведуча зважилася на рішучий крок: вона залишає телеканал, на якому пропрацювала понад 20 років.
"Рішення мною вже прийнято. Тому що іноді один бридкий вчинок говорить про все. У мене запланована зйомка «10 самих» 15 березня, але вона вже не відбудеться. Зараз перебуваю не в Москві, тому оголошу про відхід, коли повернуся. На «МузТВ» я вела програму чисто за символічну плату — по дружбі, так сказати, це була своєрідна ностальгія. Домовлялася спеціально з НТВ, де працюю, мовляв не можу кинути то — рідне і близьке. Але з таким свинським ставленням миритися не буду", - пояснила Кудрявцева своє рішення.
Телеведуча зізналася, що ситуація з музичною премією її сильно засмутила, і їй боляче втрачати старих друзів.
"Арман дзвонив кілька разів після мого першого коментаря журналістам, але я не взяла трубку. Більше немає бажання спілкуватися з пвседо-друзями, які роблять вигляд і хитрують, що не розуміють про що мова. Мені все одно, хто буде вести премію, але мені не все одно на відношення «друга» і на те, як він вирішив себе вести в даній ситуації. Я приймаю його закон ігри тепер. Немає проблем!", - підсумувала Кудрявцева в спілкуванні з журналістами.
Раніше Лєра Кудрявцева зізналася, що захоплювалася марихуанною. За словами телеведучої, на даний момент вона не п'є алкоголь і не вживає наркотики. Хоча, вона зізналася, раніше захоплювалася "травичкою".
"Мабуть, я не п'ю тому, що я сама себе закодувала. Я страшенно злякалася... Я захоплювалася травичкою, але це не було на постійній основі, але це було періодично. І один раз я мало не померла", – розповіла телеведуча.
В якийсь момент їй навіть стало так погано, що вона викликала швидку допомогу.
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