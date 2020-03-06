Телеведущая Лера Кудрявцева со скандалом ушла с российского телеканала МузТВ

Об этом пишет издание Стархит.

На днях стало известно, что Леру Кудрявцеву "выкинули" из числа ведущих популярной музыкальной премии МузТВ, а ей на замену взяли певицу Ольгу Бузову.

Лера Кудрявцева узнала о перестановках только из СМИ и ее ошарашил тот факт, что гендиректор телеканала не сообщил ей об этом лично.

Поэтому телеведущая решилась на серьезный шаг: она покидает телеканал, на котором проработала более 20 лет.

"Решение мною уже принято. Потому что иногда один гадкий поступок говорит обо всем. У меня запланирована сьемка «10 самых» 15 марта, но она уже не состоится. Сейчас нахожусь не в Москве, поэтому объявлю об уходе, когда вернусь. На «МУЗ-ТВ» я вела программу чисто за символическую плату — по дружбе, так сказать, это была как своеобразная ностальгия. Договаривалась специально с НТВ, где работаю, мол не могу бросить то — родное и близкое. Но с таким свинским отношением мириться не буду", - объяснила Кудрявцева свое решение.

Телеведущая также призналась, что ситуация музыкальной премией ее сильно огорчила, и ей больно терять старых друзей.

"Арман звонил несколько раз после моего первого комментария журналистам, но я не взяла трубку. Больше нет желания общаться с пвседо-друзьями, которые делают вид и хитрят, что не понимают о чем речь. Мне все равно, кто будет вести премию, но мне не все равно на отношение «друга» и на то, как он решил себя повести в данной ситуации. Я принимаю его закон игры теперь. Нет проблем!", - подытожила Кудрявцева в общении с журналистами.

Ранее Лера Кудрявцева признавалась, что увлекалась марихуанной. По словам телеведущей, на данный момент она не пьет алкоголь и не употребляет наркотики. Хотя, она призналась, раньше увлекалась "травкой".

"Наверно, я не пью потому, что я сама себя закодировала. Я дико испугалась... Я увлекалась травкой, но это не было на постоянной основе, но это было периодически. И один раз я чуть не умерла", – рассказала телеведущая.

В какой-то момент ей даже стало так плохо, что она вызвала скорую помощь.

Напомним, что потерявшая грудь Лера Кудрявцева заговорила об онкологии: "Как с Заворотнюк".

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