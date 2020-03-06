Знаменита російська балерина Анастасія Волочкова вирішила змінити імідж, похвалившись стильним вбранням вдома
У своєму профілі в Instagram знаменитість показала, як змінила імідж і здивувала досить скромним вбранням, пише Politeka.net.
Сьогодні артистка вирішила показати себе в досить стриманому і навіть стильному образі – в яскраво-червоній сукні в підлогу. Причому не видно, чи є в наряді глибоке декольте або які-небудь тканинні вставки, які підкреслюють її фігуру. Вся справа в тому, що Анастасія сфотографувалася разом зі своїм домашнім улюбленцем Лакі – велике пухнасте кошеня є частим «гостем» на знімках балерини.
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До речі, зірка досить часто раніше піддавалася критиці з-за свого улюбленця, оскільки показувала, як його шерсть зістригали до весни занадто сильно і кошеня залишилося лише з пухнастим кінчиком на хвості і парою шматочків вовни на лапках, що виглядало дуже дивно.
Раніше знаменитість вирішила виставити невеликий ролик, на якому видно, як вона насолоджується втомою після занять.
Примітним фактом є те, що Анастасія не стала демонструвати улюблений шпагат - лише показала опухлі ноги і забинтовані мозолі, після того, як зняла пуанти.
Варто також відзначити, сама Анастасія позувала з червоному спортивному костюмі і без макіяжу. Із-за невдалої пози зірки в очі впадає те,що вона досить помітно схудла і ноги артистки стали помітно менше.
«Мої трудові будні... Така радість займатися улюбленою справою.😊🙏 #анастасияволочкова», – написала Анастасія під новим постом.
Бажаючи уникнути критики у свою адресу, зірка завбачливо приховала коментарі, які, до речі, іноді відкриває, щоб недоброзичливці знову підняли популярність скандальної зманенитости.
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