Відносини зірок Тіни Кароль і Дана Балана поки незрозумілі

Артисти фліртують, записують разом пісні і навіть зняли кліп, але дотепер залишається загадкою, що зв'язує обох крім творчості, пише Рoliteka.net.

Шанувальники знаходять все нові докази, що зірки небайдужі один до одного. А також люди впевнені - Балану і Кароль судилося бути разом.

Так, днями в одній із фан-груп з'явився колаж, який нібито ставить все на місця.

На знімку відображені батьки української співачки у весільних вбраннях, а поруч прикріплено фото Тіни і Дана. На думку користувачів мережі, дві пари дуже схожі.

"Мабуть, без коментарів...", - написали автори посту.

В мережі почали активно обговорювати побачене.

"Це справді доля", "Давайте просто побажаємо їм щастя, а там доля або чийсь задум.. Час покаже. Дивимося красиву історію і пам'ятаємо про... не нашкодь..", "Ох, ось це схожість звичайно 🔥❤️", "Дуже схожі", "Треба ж, як життя влаштоване. Такі класні!", "Ухти", "Супер", "Ось це так😊 Дуже несподівано, дійсно схожі❤️", "Та годі!я в шоці,як таке буває,тато і Дан-одне обличчя😮", "Таке буває🙀 ??? А мама у Тіни така миленька 😍", "Дочка каже, що це один і той же чоловік, просто в різному віці🤣", "На перший погляд:батьки Дана Балана👏!Доля!❤️😍❤️😍👏", "А ми дивуємося чому? Та тому.. Ось вам відповідь.. І з цим нічого не поробиш і не напишеш що це теж за сценарієм.. Для чого ж їх звела доля?😍", "Супер як Дан схожий на тата Тіни, одне обличчя, це доля😉", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, в групі "Голос країни" обговорили також схожість Тіни Кароль з матір'ю Дана Балана.

«дуже схожі», «дуже дуже», «Обидві дуже гарні і талановиті», «да, реально схожі», «Реально трохи нагадують!!!", «Тіна красивіше», «схожі тільки тим, що блондинки», - написали тоді користувачі мережі.

Пізніше було опубліковано новий доказ схожості української співачки з матір'ю. На фото жінка-блондинка притиснулася до сина і широко посміхнулася. Вона була в оксамитовому платті, яке підкреслило її форми.

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