Відома співачка Світлана Лобода показала зухвалі кадри з відпустки, здивувавши схудлою фігурою

Як відомо, після виходу кліпу "Новий Рим" зірка фактично відразу ж відправилася на відпочинок в Париж, не коментуючи заздалегідь свою відпустку, повідомляє Politeka.

І тільки вчора співачка зазначила, що вирішила влаштовувати собі такий несподіваний відпочинок кожен раз після будь-якого значущого події в її житті. На думку Світлани, це допоможе тримати себе в тонусі і готувати нові і нестандартні роботи.

Сьогодні артистка відзначила важливе досягнення, розповівши про нього під новим постом в Instagram. На представлених фото зірка позувала під час прогулянки по набережній в сонячному вбранні, що складається з білої укороченої толстовки і світло-сірих лосин з смужками.

А ось в підпису зірка оголосила про велику новину:

«На радощах 🔥 альбом #SoldOut отримав статус «платиновий» любов і труд все перетруть 😬🤘😂 #Soldout #платина #спустя2месяца», – написала співачка.

Схоже, новий альбом зірки, над яким одна довго трудилася отримав статус платинового і це всього через два місяці після виходу. Варто відзначити, що сама співачка часто акцентувала увагу на нових роботах, що увійшли в новий альбом.

У нових композиціях артистка вирішила зосередитися на одному: довести всім, що може представити новий стиль і стати «нової Лободою», тієї, якою раніше ще не було.

«Я не розумію артистів, які співають одні і ті ж пісні по 20 років. Можна з розуму зійти! Я весь час щось шукаю: новий матеріал, нове звучання. Так, це ризик. Але я не можу інакше. Кожен раз мені хочеться зробити щось радикально нове, не повторювати саму себе», – розповіла співачка також кілька тижнів тому під час Інтерв'ю. Користувачі мережі не залишилися байдужі до радості співачки і написали безліч коментарів.

Також раніше Лобода розповіла, чому вважає артистів поза політикою в інтерв'ю Ксенії Собчак. Співачка зазначила, що хотіла б, щоб Україна і Росія дружили, і їй не подобається те, що відбувається між країнами.

«Я люблю людей перш за все, я люблю бути там, де люблять мою творчість, мою музику і роботу. Де приймають мене, де люди мене чекають. Яка, до біса, різниця, яка це країна? Росія, Україна, Казахстан... У світі багато країн. Те, що відбувається в політиці, нас, артистів не стосується. Ми поза всього цього», – сказала вона.

Крім того, що відбувається в Україні в останні роки співачка не хоче називати цькуванням. На її погляд, це «агресивний час», який потрібно перечекати.

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