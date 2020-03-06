Телеведуча Лера Кудрявцева вирішила відпочити після гучного скандалу на ТБ

Про це пише Politeka.net.

Напередодні популярну телеведучу Леру Кудрявцеву "викинули" зі списку ведучих популярної премії МузТВ.

Лера Кудрявцева сказилася через ситуацію, оскільки їй на заміну знайшли співачку Ольгу Бузову і навіть не повідомили про це.

Телеведуча плюнула на все і вирішила піти з музичного телеканалу МузТВ, якому присвятила понад 20 років свого життя.

Після скандалу Лера Кудрявцева вирушила на курорт, щоб "підлікувати нерви". У своєму особистому Instagram зірка опублікувала фото з пляжу і показала, як вона відпочиває.

"Коротше гаразд, вирішила викласти хоч одну фотографію без фотошопу і фільтрів. Як є. Тільки ніс трохи підгорів, вже вибачте. 48 років все таки як ніяк. Пенсія. Відпочиваю як можу", - йдеться у підписі до курйозного знімка.

Користувачі з гумором відреагували на фото і вирішили підтримати телеведучу, яку "викинули" з музичної премії.

"Обожнюємо!", "А навіщо треба було таку красу ховати за фотошопом?", "І нема чого соромитися природної краси своєї", "Це ж не твій ніс...", "Ну, нарешті-то реальна фотка. А то всі тільки і триндить, що не можна бути на світі красивою такою у свої 88 з невеликим", "Люблю чесних людей", "Ніс не головне, головне душа", "Лера, поважаю вас за гумор і оптимізм. Тільки яка пенсія, подивіться на вашу ягідку Машеньку і відразу вся пенсія піде з думок", "Це шедевр", - написали вони в комментариях.

Раніше ми розповідали про те, що Лера Кудрявцева після 20 років роботи йде з телеканалу МузТВ. Всьому виною - непотрапляння в перелік ведучих музичної премії.

Лєра Кудрявцева зізналася, що ця ситуація її сильно засмутила і їй боляче втрачати через такі моменти близьких друзів.

"Арман дзвонив кілька разів після мого першого коментаря журналістам, але я не взяла трубку. Більше немає бажання спілкуватися з пвседо-друзями, які роблять вигляд і хитрують, що не розуміють про що мова. Мені все одно, хто буде вести премію, але мені не все одно на ставлення «друга» і на те, як він вирішив себе вести в даній ситуації. Я приймаю його закон ігри тепер. Немає проблем!", - впевнено заявила вона.

Нагадаємо, що Лера Кудрявцева заговорила про онкології: "Як з Заворотнюк".

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