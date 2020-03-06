Телеведущая Лера Кудрявцева решила отдохнуть после громкого скандала на ТВ

Об этом пишет Politeka.net.

Накануне популярную телеведущую Леру Кудрявцеву "выкинули" из списка ведущих популярной премии МузТВ.

Лера Кудрявцева взбесилась из-за ситуации, поскольку ей на замену нашли певицу Ольгу Бузову и даже не сообщили об этом.

Телеведущая плюнула на все и решила уйти с музыкального телеканала МузТВ, которому посвятила более 20 лет своей жизни.

После скандала Лера Кудрявцева отправилась на курорт, чтобы "подлечить нервы". В своем личном Instagram звезда опубликовала фото с пляжа и показала, как она отдыхает.

"Короче ладно, решила выложить хоть одну фотографию без фотошопа и фильтров. Как есть. Только нос чутка подгорел, уж извините. 48 лет все таки как никак. Пенсия. Отдыхаю как могу", - говорится в подписи к курьезному снимку.

Пользователи с юмором отреагировали на фото и решили поддержать телеведущую, которую "выкинули" с музыкальной премии.

"Обожаем!", "А зачем надо было такую красоту прятать за фотошопом?", "И нечего стесняться естественной красоты своей", "Это же не твой нос...", "Ну наконец-то реальная фотка. А то все только и трындят, что нельзя быть на свете красивой такой в свои 88 с небольшим", "Люблю честных людей", "Нос не главное, главное душа", "Лера, уважаю вас за юмор и оптимизм. Только какая пенсия, посмотрите на вашу ягодку Машеньку и сразу вся пенсия уйдёт из мыслей", "Это шедевр", - написали они в комментариях.

Ранее мы рассказывали о том, что Лера Кудрявцева после 20 лет работы уходит с телеканала МузТВ. Всему виной - непопадание в перечень ведущих музыкальной премии.

Лера Кудрявцева призналась, что эта ситуация ее сильно огорчила и ей больно терять из-за таких моментов близких друзей.

"Арман звонил несколько раз после моего первого комментария журналистам, но я не взяла трубку. Больше нет желания общаться с пвседо-друзьями, которые делают вид и хитрят, что не понимают о чем речь. Мне все равно, кто будет вести премию, но мне не все равно на отношение «друга» и на то, как он решил себя повести в данной ситуации. Я принимаю его закон игры теперь. Нет проблем!", - уверенно заявила она.

Напомним, что потерявшая грудь Лера Кудрявцева заговорила об онкологии: "Как с Заворотнюк".

Как сообщала Politeka, Кудрявцеву огорошили правдой об изменах: «не мог остановиться», детали скандала.

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