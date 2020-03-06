Знаменита російська балерина Анастасія Волочкова похвалилася кадринальными змінами стилю

Цього разу в своєму профілі в Instagram знаменитість буквально сколихнула мережу різкою зміною іміджу, представивши цілу серію кадрів з різними зачісками пише Politeka.net.

Схоже балерина все ще знаходиться "у пошуках себе", оскільки на серії кадрів вона не тільки змінила зачіску, але ще і її колір.

Анастасія вирішила перевірити, які кольори підійдуть до її бляклої шкірі, тому засвітилася і з синіми і навіть з оранжевими волоссям. Не забула вона і "помолодиться" примірявши перуку з довгим блондинистыми волоссям, заплетеним у косу.

на Жаль, під резонансними і навіть провокаційними фото коментарів від зацікавлених користувачів не буде - щоб уникнути злих слів в свою адресу, балерина приховала можливість залишати записи під її публікаціями.

«Ось такі перевтілення у мене сьогодні в салоні @hairshop_ru 🤷‍♀️ Придбала різні шиньйони, гребінці та із заплетеними кісками поїхала.😊 Такий чудовий колектив! Так гостинно! Позитивно! Ще на Тверську в такий салон поїду.😉 #анастасияволочкова #волочкова», – написала Анастасія.

Раніше Анастасія Волочкова в черговий раз змогла здивувати своїх шанувальників нестандартним підходом до блогерству. Скандальна 44-річна світська левиця та телеведуча поділилася новим знімком в Instagram, на якому позує навпаки... будиночка казкового персонажа Баби Яги.

Сама Волочкова вбралася в дублянку з натуральним хутром, діряві джинси і широкі чоботи до колін.

«Будиночок Баби Яги», – коротко підписала вона, при цьому відключивши коментарі до публікації, щоб злі роти не писали їй гидоти під фото.

Так, вона позбавила себе від жартів з приводу зовнішності, критики з приводу використання цього хутра під час активної боротьби з цим, а також порівняння її з Бабою Ягою.

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