Знаменитая российская балерина Анастасия Волочкова похвасталась кадринальными переменами стиля

В этот раз в своем профиле в Инстаграм знаменитость буквально взбудоражила сеть резкой сменой имиджа, представив целую серию кадров с самыми разными прическами пишет Politeka.net.

Похоже балерина все еще находится "в поисках себя", поскольку на серии кадров она не только сменила прическу, но еще и ее цвет.

Анастасия решила проверить, какие цвета подойдут к ее блеклой коже, поэтому засветилась и с синими и даже с оранжевими волосами. Не забыла она и "помолодиться" примерив парик с длинными блондинистыми волосами, заплетенными в косичку.

Увы, под резонансными и даже провокационными фото комментариев от любопытных пользователей не будет - чтобы избежать злых слов в свой адрес, балерина скрыла возможность оставлять записи под ее публикациями.

«Вот такие перевоплощениях у меня сегодня в салоне @hairshop_ru 🤷‍♀️ Приобрела разные шиньоны, расчески и с косичками заплетенными уехала.😊 Такой прекрасный коллектив! Так гостеприимно! Позитивно! Ещё на Тверскую в такой салон поеду.😉 #анастасияволочкова #волочкова», – написала Анастасия.

Ранее Анастасия Волочкова в очередной раз смогла удивить своих поклонников нестандартным подходом к блогерству. Скандальная 44-летняя светская львица и балерина поделилась новым снимком в Instagram, на котором позирует напротив... домика сказочного персонажа Бабы Яги.

Сама Волочкова облачилась в дубленку с натуральным мехом, дырявые джинсы и широкие сапоги до колен.

«Домик Бабы Яги», – коротко подписала она, при этом отключив комментарии к публикации, чтобы злые рты не писали ей гадости под фото.

Так, она избавила себя от шуток по поводу внешности, критики по поводу использования настоящего меха во время активной борьбы с этим, а также сравнений ее с Бабой Ягой.

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