Відома співачка Світлана Лобода показала наряд, який "взяла поносити" у Тілля Ліндеманна

Кілька годин тому стало відомо, що знаменитий артист з'явився в Києві і навіть засвітився в звичайному ресторані "Компот". Тим же ввечером Світлана приїхала до Києва заради концерту, повідомляє Politeka.

Не встигли чутки про бурхливий роман артистки вщухнути, як вона виставила в соціальній мережі Instagram нове фото, вразивши публіку незвичайним колажем. Справа в тому, що на представленому кадрі Світлана показала свій образ, використовуваний для кліпу "Новий Рим".

Зазначимо, сам відеоролик вийшов несколко днів тому і вже тоді особливо уважні шанувальники помітили: у такій же пухнастій і яскраво-рожевою шубі артист Тілль Ліндеманн з'являвся на своїх концертах.

Більш цікавим також є те, що спочатку Світлана використала один фото-колаж для свого поста з написом: «Lass es brennen heute, honey! 😈». Проте вже через хвилину стрімко видалила пост, замінивши його іншим, з більш новими фото у тій же шубі.

Не встигли фанати написати досить відверті коментарі під провокаційним постом, як Світлана приховала можливість коментування. Варто зазначити, що навіть під самими скандальними кадрами артистка не забороняє цього робити.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Ліндеманн в столицю України, як виявилося, приїхав не один. Після відпустки Світлана Лобода, з якою художник приписують любовний роман, також прибула в рідну країну заради концерту.

Так, спочатку на офіційній сторінці в Instagram Тілля з'явився зухвалий ролик з головним акцентом «До біса коронавірус». Саме з таким написом на захисній масці артист вирішив позувати прямо біля масивного знака біля в'їзду в Київ.

А трохи перегодом, артист засвітився в столичному ресторані з простою назвою «Компот». Зазначимо, спочатку Сторіс зі знаменитістю з Німеччини з'явилося в Instagram @alexey_ischenko, а потім розлетілося по соціальним мережам.

Тим часом Лобода дала концерт у рідному місті, эпатировав публіку зухвалими образами. В її Instagram-профілі з'явилися кадри, зроблені перед виступом. На невеликих відео зірка позувала в одному червоному топ і брюках-кльош, прикрашені паєтками.

І хоча спільних фото на сторінках артистів шанувальники не побачили, вони все ж впевнені: артисти не випадково запланували перетинається гастрольний графік. З-за роботи їм складно знайти час для зустрічі.

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