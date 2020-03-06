Турецько-німецька актриса і модель Мер'єм Узерлі порадувала шанувальників несподіваним знімком, вирішивши змінити імідж

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, зірка позує з розпатланим волоссям, які тримає рукою. При цьому надіто на Узерлі чорна кофта, яка підкреслює її природну красу. Як можна помітити, у зірки яскраві блакитні очі. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.

«Красуня», «Насолода», «Богиня», «неймовірна», «божественна», «бомба!», «люблю тебе, Мер'єм!», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, турецько-німецька актриса і модель показала фотосесію з Латинської Америки.

Судячи по підписах до фото, Мер'єм взяла участь у зйомках для журналу про розкоші та моди Fashion Avenue.

Образ Мер'єм на фото виявився досить пуританською і задумливим, але в теж час фотографії дихають спокоєм і гармонією. Узерлі не грає тут сердцеедку і світську левицю. Хоча пишні губи і глибокий погляд видають у ній приховану пристрасть.

Фото чернобелое і Мер'єм знята в такому ракурсі, що складно визначити колір і дизайнерські особливості її вбрання. На лівій руці зірки красуються розкішні годинник.

Зйомки відбувалися в Домініканській республіці, де Мер'єм нещодавно брала участь у кінофестивалі. Судячи з антуражу, справа відбувається у відкритому літньому кафе.

Шанувальники по достоїнству оцінили новий образ красуні.

"Ви не уявляєте, як я пишаюся тим, що змогла зробити це фото. Ти виглядаєш чудово", - написала видавець журналу в коментарях.

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