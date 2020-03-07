Співачка не очікувала, що з нею може таке статися

Під час концерту в Красноярську (Росія) знаменита співачка впала в оркестрову яму

Так, стало відомо, що співачка Вишневська Анастасія внаслідок падіння зламала ногу, проте продовжила виконувати пісню.

Пригода сталася під час губернаторського прийому на честь 8 березня. Відео з інцидентом зняв один із глядачів концерту і виклав його в мережу (щоб подивитися відео доскролте до кінця сторінки).

Російські ЗМІ повідомляють, що Вишневська виконувала пісню Алли Пугачової "100 годин щастя". Артистка пояснила, що попереду сцени не було моніторів-вказувачів, тому вона не помітила краю і провалилася в яму.

За її словами вона лежала на животі, вся в ударах, але розуміла, що необхідно доспівати. Тому в такому незавидному положенні співачка продовжила свій виступ.

"Біль відчула, я лежала вся в синцях на животі у підніжжя диригентського пульта і зрозуміла, що музичний програш пройшов і треба вступати, співати. Я просто піднесла мікрофон і почала лежачи на животі співати. Співала-співала і зрозуміла, що яма їде наверх, і зрозуміла – пора вставати. Тобто я співала, піднялася, підійшла до пульта диригентського і, наскільки це було можливо, я співала до кінця", – розповіла Вишневська.

Також раніше повідомлялося, що співачка Мадонна потрапила в неприємну ситуацію, яка загрожує серйозними проблемами для її здоров'я.

Співачка травмувалася під час свого концерту у французькій столиці. Під час недавнього виступу в Парижі вона впала зі стільця.

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Як відомо, раніше співачка отримала травму коліна, але вирішила не скасовувати виступу. Відзначається також, що паризькі глядачі були просто приголомшені сльозами легенди сцени і самим інцидентом.

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