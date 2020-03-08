Відома голлівудська актриса і режисер Анджеліна Джолі дає мало інтерв'ю, тому кожне її висловлювання всім страшенно цікаво

Красуня приваблює мільйони чоловіків і дотепер. За словами зірки, тільки впевнена в собі дівчина здатна по-справжньому зачарувати кожного.

На думку Джолі, найпривабливіше в жінці - її незалежність, самодостатність і маєток своєї точки зору. Джолі закохує чоловіків такою тактикою поведінки, пише sm-news.ru.

Зокрема, артистка зуміла закохати в себе навіть Бреда Пітта.

Саму актрису захоплюють дівчата, які знають свої права і відстоюють їх. Своїх дочок вона вчить тому, що внутрішня краса завжди важливіше зовнішньої.

До речі, Енджі впевнена, що злість у жінок зароджується в момент, коли в їхньому житті з'являється несправедливість.

Нагадаємо, що Джолі дуже цілеспрямована і завжди домагається свого. Крім того, вона бажає абсолютно все контролювати. Кажуть, Енджі ретельно стежить за новинами про себе, адже думає, що саме вона вирішує, яка інформація і фото потраплять на очі громадськості.

Зараз Анджеліна створює собі образ милої жінки, сфокусованої на сім'ї.

Нагадаємо також, Анджеліна Джолі впевнена, що не може побудувати нові відносини, так як під час шлюборозлучного процесу у неї склався імідж «лиходійки».

Актрису завжди виставляли поганою ЗМІ, тому тепер чоловіки бояться її.

Через погану репутацію Джолі навіть нібито зважилася піти на крайні заходи, а саме: почала відвідувати ворожок і ясновидців.

Раніше ми писали, що колишній коханий Анджеліни Джолі і володар "Оскара" Тімоті Хаттон потрапив у скандал. Так, канадська модель Сера Джонсон заявила, що артист зґвалтував її ще у середині 80-х.

Тоді Джонсон було всього 14 років, і Тімоті став її першим чоловіком.

Весь цей час жінка мовчала, бо боялася осуду з боку оточуючих. Але рух #MeToo, який здобув популярність в соціальних мережах, змусив Серу заявити про вчинок зірки публічно.

Сам же екс-коханець Джолі свою провину заперечує і запевняє, що взагалі не знайомий із моделлю.

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