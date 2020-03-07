Знаменита російська балерина Анастасія Волочкова похвалилася новою зачіскою, омолодившою її на кілька років

Тільки вчора скандальна балерина змінила відразу кілька варіантів своєї нової зачіски, причому миготіли також і синій і яскраво-помаранчеві перуки під час зміни іміджу. Тим не менш, зупинилася зірка саме на довгих накладних локонах, заплетених в кіски, пише Politeka.net.

Схоже балерина все ще знаходиться "у пошуках себе" саме тому її зачіска кардиналньо відрізняється від тієї, що була у неї раніше. З новим образом зірка вирішила попозувати в короткиж джинсових шортах і світлій майці з великим принтом.

«І знову я в моєму улюбленому салоні @lali_ta 😊 Переробили ногтишки на ручках і ніжках, позитивно провели час.😊🍇🍎 І так гостинно мене тут завжди зустрічають!🙏🍇🍎 Залишила листівки з автографами для клієнтів😉 Дуже красиве місце🌺 #анастасияволочкова», – написала Волочкова під серією кадрів.

Під останнім постом в Instagram також коментарів від зацікавлених користувачів не буде - щоб уникнути злих слів в свою адресу, Анастасія приховала можливість залишати записи під її публікаціями.

До речі, артистка є давньою любителькою влаштовувати різні фотосесії в рамках реклами, а також любить демонструвати різні товари - від кулер для води, до дров для власної лазні з тієї ж причини.

Раніше Анастасія знялася у спеціальній фотосесії для реклами дизайнерських сумок, яка представила свої роботи на сторінці в Instagram.

«Познайомившись з прекрасною людиною, Ганною @annawolffashion автором і творцем справжніх художніх шедеврів-сумочок, ми вирішили провести фотосесію і незабаром представимо вам нову колекцію "Anna Wolf".👍😊 Так здорово-зустрічати в житті Цих людей.🙏😊», – пише Анастасія під новим кадром.

Під одним з нових кадрів в Instagram Анастасії критики на її адресу знайти не вдасться - заздалегідь розуміючи, що отримає жорсткі глузування на свою адресу, Волочкова приховала можливість залишати свою думку і позбулася тим самим від хейтеров.

Однак, долі бути розгромленої за новий пост не уникнув сама дизайнер, отримавши безліч їдких слів в свою адресу, і на адресу Волочкової.

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