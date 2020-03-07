Знаменитая российская балерина Анастасия Волочкова похвасталась новой прической, омолодившей ее на несколько лет

Только вчера скандальная балерина сменила сразу несколько вариантов своей новой прически, причем мелькали также и синий и ярко-оранжевые парики во время смены имиджа. Тем не менее, остановилась звезда именно на длинных накладных локонах, заплетенных в косички, пишет Politeka.net.

Похоже балерина все еще находится "в поисках себя" именно поэтому ее прическа кардиналньо отличается от той, что была у нее ранее. С новым образом звезда решила попозировать в короткиж джинсовых шортах и светлой майке с крупным принтом в одном из салонов красоты.

«И вновь я в моем любимом салоне @lali_ta 😊 Переделали ногтишки на ручках и ножках, позитивно провели время.😊🍇🍎 И так гостеприимно меня всегда тут встречают!🙏🍇🍎 Оставила открытки с автографами для клиентов😉 Очень красивое место🌺 #анастасияволочкова», – написала Волочкова под серией кадров.

Под последним постом в Инстаграм также комментариев от любопытных пользователей не будет - чтобы избежать злых слов в свой адрес, Анастасия скрыла возможность оставлять записи под ее публикациями.

К слову, артистка является давней любительницей устраивать различные фотосессии в рамках рекламы, а также любит демонстрировать самые разные товары - от куллера для воды, до дров для собственной бани по той же причине.

Ранее Анастасия снялась в специальной фотосессии для рекламы дизайнерских сумок, которая представила свои работы на странице в Инстаграм.

«Познакомившись с прекрасным человеком, Анной @annawolffashion автором и создателем настоящих художественных шедевров-сумочек, мы решили провести фотосессию и вскоре представим вам новую коллекцию "Anna Wolf".👍😊 Так здорово-встречать в жизни Настоящих людей.🙏😊», – пишет Анастасия под новым кадром.

Под одним из новых кадров в Инстаграм Анастасии критики в ее адрес найти не удастся - заранее понимая, что получит жесткие высмеивания в свой адрес, Волочкова скрыла возможность оставлять свое мнение и избавилась тем самым от хейтеров.

Однако, участи быть разгромленной за новый пост не избежал сама дизайнер, получив множество едких слов в свой адрес, и в адрес Волочковой.

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