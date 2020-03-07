Співачка, актриса і модель Даша Астаф'єва показала, як розважається під час зйомок для відомого косметичного бренду

Вчора артистка знялася для українського бренду косметики, представником якого стала восени. Спеціально з цього приводу зірка не тільки представила перші бекстейдж-кадри, але ще і пару знімків, зроблених під час відпочинку в гримерці, , пише Politeka.

На представлених в розділі Сторі Instagram фото можна побачити, як Даша з яскравим макіяжем на обличчі розважається в одному яскраво-червоному халаті. При цьому в руках зірки не тільки телефон, але ще і їжа, а сама вона спустила халат, показуючи, що позує без білизни.

На кількох інших кадрах можна побачити майбутні образи зірки для весняній фотосесії – від ніжно-рожевого повітряного наряду, до тугого корсета тілесного відтінку, дуже вдало який підкреслив її груди.

Раніше Даша Астаф'єва показала перші бекстейдж-кадри, зроблені під час стильній фотосесії.

Як відомо, артистка намагається не лише відвідувати світські заходи, влаштовувати концерти і брати участь у різних шоу. Також Даша активно знімається в стильних фотосесіях різної спрямованості і не забуває періодично нагадувати про продукцію, амбасадором якої вона є.

Нагадаємо, артистка вирішила стати постійним рекламним представником нового косметичного бренду в Україні HydroPeptide ще восени. Після цього на сторінці Даші можна помітити періодично мелькають пости з нагадуваннями про тієї чи іншої косметичної продукції.

В розділі Сторі співачка показала, як приймає участь у новій зйомці від цього бренду. Причому на зірці можна помітити не тільки косметику, але і патчі під століття, допомагають прибрати припухлість.

Також помітно, що Даша позувала в одному лише тонкому бежевого кольору сукні зі спущеними бретелями, відкривають тим самим огляд на її пишний бюст.

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