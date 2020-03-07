Певица, актриса и модель Даша Астафьева показала, как развлекается во время съемок для известного косметического бренда

Вчера артистка снялась для украинского бренда косметики, представителем которого стала осенью. Специально по этому поводу звезда не только представила первые бекстейдж-кадры, но еще и пару снимков, сделанных во время отдыха в гримерке, пишет Politeka.

На представленных в разделе Стори в Инстаграм фото можно увидеть, как Даша с ярким макияжем на лице развлекается в одном ярко-красном халате. При этом в руках звезды не только телефон, но еще и еда, а сама она приспустила халат, показывая, что позирует без белья.

На нескольких других кадрах можно увидеть будущие образы звезды для весенней фотосессии – от нежно-розового воздушного наряда, до тугого корсета телесного оттенка, весьма удачно подчеркнувшего ее грудь.

Ранее Даша Астафьева показала первые бекстейдж-кадры, сделанные во время стильной фотосессии.

Как известно, артистка старается не только посещать светские мероприятия, устраивать концерты и принимать участие в различных шоу. Также Даша активно снимается в стильных фотосессиях различной направленности и не забывает периодически напоминать о продукции, амбассадором которой она является.

Напомним, артистка решила стать постоянным рекламным представителем нового косметического бренда в Украине HydroPeptide еще осенью. После этого на странице Даши можно заметить периодически мелькающие посты с напоминаниями о той или иной косметической продукции.

В разделе Стори певица показала, как принимает участие в новой съемке от данного бренда. Причем на звезде можно заметить не только косметику, но и патчи под века, помогающие убрать припухлость.

Также заметно, что Даша позировала в одном лишь тонком бежевого цвета платья со спущенными бретелями, открывающими тем самым обзор на ее пышный бюст.

Напомним, Астафьева устроила жаркую прогулку в киевском метро

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