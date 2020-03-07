В мережі показали справжнє фото української поп-співачки Тіни Кароль, яке ніхто не очікував побачити

Знімок, який зроблений за лаштунками зйомок, розмістив відомий телеведучий Руслан Сенечкин на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net

На ньому завжди розкішна 35-річна Тіна Кароль позує без макіяжу і укладання. Знаменитість сидить по центру в компанії двох телеведучих, при цьому частину обличчя прихована медичною маскою.

Крім того, на знімку можна розглянути реальні волосся артистки.

Одягнена співачка в повсякденний одяг - кофту теракотового кольору і теплий в'язаний кардиган.

«Намалюю тобі вірус, що блищить в твоїх очах ...", "Біла завірюха-зима вірусом засипало ...», «Чихануть ти завжди встигнеш ...», «Вище хмар ти знову чхнеш спочатку ...» - жартівливо написав Сенечкин.

Звернемо увагу, що не всі фолловери сприйняли жарт, зазначивши, що люди вмирають по всьому світу, а вони сміються.

«Було б смішно, якби не було сумно»,«Не смішно», «Дуже розумно. Люди мруть а вона сміється. Сумно», «Хоча по вигляду Тіни можна сказати що хвора😂😂😂😂😂», «Тіна зайчик єдина кому йде маска😂❤», - пишуть в коментарях.

Раніше Тіна Кароль похвалилася видатними формами. Зірка записала інтригуюче відео, але не стала його викладати у себе в Instagram, натомість, воно спливло на фан-сторінці, присвяченій їй і співакові Дану Балану (щоб подивитися ролик, проскролльте вниз).

Так, Кароль з'явилася в досить спокусливій образі: на дівчині жовте плаття, відверте декольте якого викликає бурю емоцій.

Співачка без тіні збентеження зняла крупним планом апетитні принади, акцентуючи увагу саме на них. Яскравий макіяж з традиційною помадою червоного відтінку доповнили образ фатальної красуні.

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