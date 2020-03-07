В сети показали настоящее фото украинской поп-исполнительницы Тины Кароль, которое никто не ожидал увидеть

Снимок, который сделан за кулисами сьемок, разместил известный телеведущий Руслан Сенечкин на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net

На нем всегда роскошная 35-летняя Тина Кароль позирует без макияжа и укладки. Знаменитость сидит по центру в компании двух телеведущих, при этом часть лица скрыта медицинской маской.

Кроме того, на снимке можно рассмотреть реальные волосы артистки.

Одета певица в повседневную одежду - кофту терракотового цвета и теплый вязаный кардиган.

«Нарисую тебе вирус, блестит в твоих глазах ...", "Белая вьюга-зима вирусом засыпало ...», «Чихануть ты всегда успеешь ...», «Выше облаков ты опять чихнёшь сначала ...» - шутливо написал Сенечкин.

Обратим внимание, что не все фолловеры восприняли шутку, отметив, что люди умирают по всему миру, а они смеются.

«Было бы смешно, если бы не было грустно»,«Не смешно», «Очень умно. Люди мрут а она смеётся. Печально», «Хотя по виду Тины можно сказать что больна😂😂😂😂😂», «Тина зайчик единственная кому идёт маска😂❤», - пишут в комментариях.

Ранее Тина Кароль похвасталась завидными формами. Звезда записала интригующее видео, но не стала его выкладывать у себя в Инстаграм, зато, оно всплыло на фан-страничке, посвященной ей и певцу Дану Балану (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Так, Кароль предстала в весьма соблазнительном образе: на девушке желтое платье, откровенное декольте которого вызывает бурю эмоций.

Певица без тени смущения засняла крупным планом аппетитные прелести, акцентируя внимание именно на них. Яркий макияж с традиционной помадой красного оттенка дополнили образ роковой красотки.

Напомним, что Тина Кароль показала, что прячет под рубашкой прямо на концерте

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